Ngày 15/4, tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can cùng tang vật liên quan cho Công an quận 1 để làm rõ, xử lý.

Tổ CSGT bàn giao nghi can cho công an địa phương. Ảnh: PC08

Và tang vật xe gắn máy. Ảnh: PC08

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Bến Thành gồm: Đại úy Lê Võ Tiến Đạt, Đại úy Nguyễn Thành Đức, Đại úy Châu Tá Hoàn Cảnh và Thượng úy Trịnh Xuân Phúc đi tuần tra, làm nhiệm vụ.

Khoảng 3h, tổ công tác tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 thì phát hiện một thanh niên mặc áo Grab đang giằng co cùng một thanh niên khác và tri hô “cướp, cướp”. Tổ CSGT lập tức can thiệp, phối hợp cùng người dân vây bắt, khống chế nhanh đối tượng.

Tổ công tác đã bàn giao nghi can cùng tang vật là 1 xe gắn máy BKS 66G1 - 462… cho Công an phường Cô Giang, quận 1.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Đỗ Đức Anh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Nghi can thừa nhận, đã tấn công anh Nguyễn Văn V. (30 tuổi) để thực hiện hành vi cướp xe như trên.