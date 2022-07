Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Huế vứt vàng ra đường, dân đua nhau nhặt

XEM CLIP:

Chiều 31/7, một lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an TP Huế đã bắt giữ thành công nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba (TP Huế).

“Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 12h45 chiều nay, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba nổ súng chỉ thiên, uy hiếp chủ tiệm để cướp vàng.

Chân dung nghi phạm Quốc. Ảnh người dân cung cấp

Nghi phạm mặc đồ công an, sau khi nổ 3- 4 tiếng súng uy hiếp, đã vơ nhiều khay vàng, cho vào túi rồi chạy ra trước cổng chợ, quăng các túi vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo và trên ngọn cây.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, mặc dù nghi phạm tay cầm súng AK, đi lại giữa đường nhưng khi nhìn thấy nhiều dây chuyền vàng rơi vãi, một số người đi đường đã bất chấp nguy hiểm, dừng xe lại để nhặt vàng.

Hình ảnh người dân nhặt vàng của đối tượng cướp vứt ra đường. Ảnh cắt từ clip

“Trả lại cho người ta đi, vàng của người ta đấy. Không thấy nó có súng à, sao liều vậy...”, một người lên tiếng can ngăn nhưng dường như những người dân đang dừng xe nhặt vàng không nghe thấy.

Sau khi vứt vàng ra đường cho người dân nhặt, nghi phạm cầm theo súng AK chạy về cầu Gia Hội, xuống khu vực nhà lục giác đường Trịnh Công Sơn và bị bắt giữ.

Những sợi dây chuyền vàng được nghi phạm vứt mắc lên cành cây cao. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan công an, danh tính nghi phạm được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế).

Cũng trong chiều nay, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát thông báo về việc đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt được sau khi nghi phạm cướp rồi vứt ra đường.

Công an thông báo, những người tham gia lượm số vàng này thì tiến hành trao trả lại để phục vụ quá trình điều tra và trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Những người không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.