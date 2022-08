Phó giám đốc Công an kể phút đấu trí với nghi phạm cướp tiệm vàng

XEM CLIP:

Chiều 31/7, Công an tỉnh TT-Huế đã có thông tin ban đầu vụ nghi phạm dùng súng AK, nổ súng cướp tiệm vàng trước cổng chợ Đông Ba (TP Huế).

Theo đó, vào khoảng 12h45 chiều nay, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba nổ súng chỉ thiên, uy hiếp chủ tiệm để cướp vàng.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai truy bắt đối tượng.

Tiệm vàng trước cổng chợ Đông Ba - nơi đối tượng Quốc dùng súng AK vào cướp

Xác định đối tượng mang theo vũ khí, có thể gây nguy hiểm trong quá trình truy bắt, Công an tỉnh TT-Huế đã điều lính bắn tỉa và xe bọc thép tới hiện trường.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế cho biết, hiện trường xảy ra vụ án là khu vực trung tâm thành phố, đông dân; do vậy, để đảm bảo an toàn, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác - Công viên Trịnh Công Sơn.

Đối tượng Quốc gọi điện cho người thân sau khi gây án. Ảnh người dân cung cấp

Lúc này, thông qua nhận diện, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế).

Ngoài lực lượng nghiệp vụ tại hiện trường, Công an tỉnh TT-Huế cũng cử tổ công tác tiếp cận, tìm hiểu thân nhân của nghi phạm.

Theo cơ quan công an, khi bị vây bắt, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn... tự sát. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và một số cán bộ công an trực tiếp trò chuyện, thuyết phục Quốc buông vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó GĐ Công an tỉnh TT-Huế.

Sau 20 phút 'đấu trí' với lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế, nghi phạm Ngô Văn Quốc (khoanh màu xanh) đồng ý hạ vũ khí. Ảnh người dân cung cấp

Chia sẻ với P.V VietNamNet, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, xác định đối tượng mang vũ khí nóng và có thể chống trả hoạt động vây bắt, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cẩn trọng, an toàn và không gây kích động cho đối tượng.

“Khi tiếp cận, tôi phân tích cho Quốc biết hành vi vi phạm pháp luật của mình, không nên lún sâu vào vi phạm mà phải nghĩ đến bản thân, người nhà.

Mất khoảng 20 phút để tôi trò chuyện, thuyết phục nghi phạm buông vũ khí. Quốc chỉ đồng ý hạ vũ khí và để lực lượng công an bắt giữ khi đích thân tôi trực tiếp dẫn giải, bảo vệ y rời khỏi hiện trường”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn chia sẻ.

Người dân bất chấp nguy hiểm nhặt vàng rơi rồi đến cơ quan công an trao trả

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, ngay khi đạt được thoả thuận về việc đảm bảo an toàn cho nghi phạm, đối tượng Quốc buông vũ khí và bị lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an tỉnh TT-Huế thu giữ một khẩu súng AK47, một hộp tiếp đạn và nhiều trang sức bằng vàng.