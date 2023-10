Giá lợn hơi giảm sâu nhưng ra chợ phải mua thịt đắt gấp 3 lần

Chỉ trong 3 tháng lại đây, giá lợn hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi đứng ngồi không yên. Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 7/10, giá lợn hơi cả nước xoay quanh mức từ 50.000-53.000 đồng/kg. So với đầu tháng 7, hiện giá lợn hơi trên cả nước đã giảm hơn 20%, tương ứng mức 13.000-15.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thịt lợn bán ra tại các chợ truyền thống, siêu thị vẫn duy trì ở mức cao, gấp gần 3 lần giá lợn hơi. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), giá thịt lợn hiện dao động từ 80.000-140.000 đồng/kg.

Giá hành lá tăng lên mức 100.000 đồng/kg

Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM cho thấy, các mặt hàng rau ăn lá như cải ngọt giá 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với bình thường. Thậm chí, một số khách hàng cho biết tại một số hệ thống cửa hàng tiện lợi, giá hành lá lên đến 100.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ, giá thu mua các loại rau đang neo cao và điều chỉnh theo ngày.

Giá gạo Việt xuất khẩu neo cao, đắt nhất thế giới

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những ngày gần đây vẫn neo cao và đắt nhất thế giới. Trong khi giá gạo cùng loại của đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan lao dốc.

Trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo Việt Nam đang có giá cao nhất. Trong đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 29 USD/tấn, hơn hàng của Pakistan 55 USD/tấn. Giá gạo 25% tấm cũng cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 60 USD/tấn, hơn gạo Pakistan 100 USD/tấn.

Giá gạo Việt xuất khẩu neo cao, đắt nhất thế giới (Ảnh: Hoàng Hà)

Tính đến hết tháng 9 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta ước thu về 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo bình quân đạt 553 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD/tấn. Không chỉ trúng giá, năng suất lúa bình quân của nước ta đạt 62,6 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với năm ngoái. Đến hết tháng 9, sản lượng lúa thu hoạch 33,6 triệu tấn, tăng 1,4%. (Xem thêm)

Giá mía đường liên tục tăng cao

Do ảnh hưởng từ giá đường thế giới, theo VTV, hiện giá đường tiêu dùng trong nước lên mức xấp xỉ 28.000 đồng/kg. Đường phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh lên 22.000-23.000 đồng/kg.

Theo dự báo, năm nay, thế giới sẽ thâm hụt khoảng 2,2 triệu tấn đường do nhiều quốc gia thực hiện chính sách kiểm soát thị trường lương thực.

Theo Tổng cục Thống kê, với dân số đạt mốc 100 triệu người, mức tiêu thụ đường của Việt Nam sẽ vào khoảng 2,2-2,4 triệu tấn/năm. Nhưng theo Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam, sản lượng đường trong nước như năm ngoái chỉ đạt 935.000 tấn. Điều này có nghĩa ngành mía đường mới chỉ đáp ứng được 43% nhu cầu tiêu thụ.

Giá vé máy bay Tết 2024 cao ngất ngưởng, nhiều chặng đã hết vé

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 dù mới được mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Theo Báo Tin Tức, muốn có vé sớm, nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3-4 lần so với giá hạng phổ thông hoặc chấp nhận bay nhiều chặng.

Thực tế lặp đi lặp lại tình trạng khách mua vé máy bay sớm bị đắt đỏ, còn mua sát giờ bay lại rẻ; lữ hành rất khó tổ chức và bán tour. Liệu các hãng hàng không trong nước có đang kinh doanh kiểu “tận thu”?

Bánh su kem không tem mác, không rõ hạn sử dụng được bán tràn lan

Bánh su kem là loại bánh ăn vặt được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Theo Báo Dân Trí, đây là loại bánh có nguồn gốc từ Pháp, là bánh ngọt ở dạng kem sữa được làm từ các nguyên liệu bột mì, trứng, sữa, bơ... đánh đều tạo thành một hỗn hợp, định hình dạng miếng nhỏ và nướng chín.

Bánh su kem được không ít người yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều đơn vị bán bánh không rõ nguồn gốc, không tem mác và hạn sử dụng, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Giá Honda Vision tiếp tục giảm mạnh

Dòng xe bán chạy nhất của Honda đang có giá hấp dẫn khi giảm mạnh so với tháng trước.

Theo khảo sát của PV Nhịp Sống Thị Trường, bước sang tháng 10/2023, giá bán xe Honda Vision ghi nhận giảm mạnh so với đầu tháng 9.

Tại các cửa hàng Honda Head khu vực Hà Nội, giá bán của tất cả phiên bản Honda Vision đều ghi nhận giá giảm 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa giá đại lý và giá đề xuất ở mức 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng.