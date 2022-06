Nghiên cứu giảm thời gian đóng BHXH xuống 10 - 15 năm được nhận lương hưu

Trả lời câu hỏi liên quan đến tín dụng đen, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo 2 công ty thuộc 2 ngân hàng thương mại lớn: FE CREDIT là công ty tài chính thuộc ngân hàng VPBank và Công ty thuộc HD Bank cam kết mỗi ngân hàng có gói 10.000 tỷ với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay đến tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, qua công tác đấu tranh của Bộ Công an, có tình trạng cho vay với lãi suất lên tới 90-100%/tháng, thậm chí lên tới 700-1000%/tháng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như đe dọa, khủng bố tinh thần, chiếm đoạt tài sản tiền lương trả qua ATM… Trong 3 năm qua, Bộ Công an đã đấu tranh phát hiện xử lý 2.740 vụ việc với gần 5.000 đối tượng, đã khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can, trong đó có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân. Do đó, tình hình liên quan tín dụng đen về cơ bản không gây bức xúc ở trong công nhân và xã hội.