Điệp viên 007 là series phim điện ảnh đình đám và quá nỗi quen thuộc với đại bộ phận công chúng yêu thích bộ môn "nghệ thuật thứ 7" và xuyên suốt 25 phần phim, Aston Martin chính là chiếc ô tô luôn song hành cùng điệp viên tài hoa James Bond trong những pha rượt đuổi hoặc trốn thoát đầy kịch tính.

Tuy nhiên, để gia tăng thêm tính mạo hiểm và khả năng xử lý trong không gian hẹp, không ít lần James Bond đã quyết định từ bỏ chiếc siêu xe đầy tiện nghi để chuyển sang cầm lái những chiếc xe mô tô 2 bánh. Dù chúng không xuất hiện quá nhiều và nổi bật nhưng ít nhiều cũng đã góp phần vào thành công cho bộ phim.

Dưới đây là những mẫu xe mô tô đã từng được James Bond sử dụng qua các phần của series phim "Điệp viên 007".

Triumph Scrambler 1200 XE (No Time To Die - 2021)

Trong tập phim: "No Time To Die" (tựa Việt: Không phải lúc chết) công chiếu vào năm 2021, người xem đã được thấy phân cảnh rượt đuổi ngoạn mục của James Bond do Daniel Craig thủ vai trên chiếc mô tô Triumph Scrambler 1200 XE.

Triumph Scrambler 1200 XE. Ảnh: Bond Lifestyle

Trong phim, chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được James Bond cầm lái đã có pha nhảy qua tường cực kỳ ấn tượng ở thành phố Matera, Ý. Trên thực tế, cú nhảy vượt tường đầy mạo hiểm đó của James Bond được thực hiện bởi diễn viên đóng thế Paul Edmondson, tay đua người Anh từng vô địch thế giới Enduro 4 lần.

Sau thành công của No Time To Die, chiếc Triumph Scrambler 1200 XE đã được mang ra đấu giá từ thiện nhân kỷ niệm 60 năm series phim này với số tiền lên tới 138.600 bảng Anh (khoảng 3,7 tỷ đồng), vượt quá kỳ vọng khoảng 20.000-30.000 bảng Anh của đơn vị sở hữu xe.

Trên thị trường, Triumph Scrambler có 2 phiên bản 1200 XE và 1200 XC, đều sử dụng cùng động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, công suất 89 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Scrambler 1200 XC có 5 chế độ lái: Rain, Road, Sport, Off Road và Rider. Trong khi phiên bản XE có thêm chế độ Off-Road Pro.

Honda CRF250R (Skyfall - 2012)

Một trong những cảnh quay tốc độ và hành động hấp dẫn nhất trong tập phim: Skyfall (tựa Việt: Bầu trời sụp đổ) ra mắt vào năm 2012 không thể không nói tới sự hiện diện của Honda CRF250R ngay trong phân cảnh mở đầu bộ phim.

Honda CRF250R sánh vai cùng điệp viên 007 do tài tử Daniel Craig đảm nhiệm. Ảnh: Sony Pictures

Chiếc Honda CRF250R hiện đại được ngụy trang trông như cũ kỹ và được James Bond cầm lái rượt đuổi kẻ thù từ những con phố cho tới trên các mái nhà của thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, người đóng thế Robbie Maddison, tay đua người Úc đang giữ "kỷ lục thế giới nhảy bằng mô tô dài nhất" mới là người đã thực hiện phần lớn các phân cảnh hành động này.

Honda CRF250R là mẫu motocross (cào cào) được hãng xe máy Nhật Bản trang bị động cơ dung tích 250cc, phun xăng điện tử PGM-FI công suất 23 mã lực, mô-men xoắn 22 Nm. Giá bán của Honda CRF250R trên thị trường ở thời điểm hiện tại vào khoảng 8.299 USD (hơn 211 triệu đồng).

BMW R1200C Cruiser (Tomorrow Never Dies - 1997)

Trong phần phim 007: Tomorrow Never Dies (tựa Việt: Ngày mai không lụi tàn) được ra mắt vào năm 1997, điệp viên James Bond do nam diễn viên người Ireland Pierce Brosnan thủ vai cũng đã có màn rượt đuổi nghẹt thở với sự góp mặt của chiếc BMW R1200C Cruiser cùng người bạn diễn "Bond Girl" Dương Tử Quỳnh kèm một chiếc còng tay.

Chiếc BMW R1200C được James Bond sử dụng để chạy thoát khỏi kẻ thù. Ảnh: James Bond Nederland

Trong phim, James Bond và Wai Lin đang tìm cách trốn thoát trong tình trạng bị còng tay, và họ đã tìm thấy một chiếc BMW R1200C Cruiser đậu bên ngoài tòa nhà. Sau đó, cả hai ngồi lên xe để cùng nhau phối hợp điều khiển chiếc mô tô này.

Cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng giữa điệp viên 007 với kẻ phản diện được lấy bối cảnh ở Sài Gòn, Việt Nam và các pha hành động được đẩy lên đỉnh điểm là màn trình diễn nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác hay băng qua những cánh quạt đang quay của chiếc trực thăng. Để thực hiện những cảnh quay đó, đoàn làm phim đã phải nhờ đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế John-Pierre Goy.

BMW R1200C Cruiser được sản xuất bởi BMW Motorrad và hãng đã chọn bộ phim Tomorrow Never Dies để quảng cáo cho chiếc mô tô này. Xe được trang bị động cơ boxer 2 xi-lanh, dung tích 1.170cc công suất 61 mã lực, mô-men xoắn 98 Nm.

BMW R1200C Cruiser được phát triển cho thị trường Mỹ nhưng chỉ tồn tại 7 năm trước khi bị ngừng sản xuất vào năm 2004.

Cagiva W16 600 (GoldenEye - 1995)

Nói tới Cagiva, hầu hết những người đi xe máy có lẽ chưa từng nghe đến thương hiệu Ý này nhưng chiếc Cagiva W16 600 đã từng xuất hiện trong bộ phim 007: GoldenEye (tựa Việt: Điệp vụ mắt vàng) được công chiếu vào năm 1995.

W16 6000 là một phiên bản của dòng xe máy W-series được giới thiệu vào năm 1991, là sản phẩm kế thừa của dòng xe máy T-series trước đây của Cagiva.

Mẫu xe Cagiva W16 600 từng sử dụng trong phim điệp viên 007 đang được trưng bày trong viện bảo tàng. Ảnh: Jamesbond Fandom

Cảnh mở đầu cho bộ phim GoldenEye là điệp viên 007 do Pierce Brosnan thủ vai đã cướp một chiếc Cagiva W16 600 từ một người lính Nga rồi lái chiếc xe đuổi theo chiếc máy bay không người lái xuống đường băng và lao qua một vách đá.

Thông tin về chiếc mô tô này tương đối ít nhưng việc lấy bối cảnh phim và sự tồn tại của mẫu mô tô không khớp nhau. Thực tế, quân đội Nga chưa bao giờ sử dụng những chiếc xe máy của Cagiva.

