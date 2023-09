Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

“Chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo an ninh cho mọi người. Điểm mấu chốt là cần phải duy trì khái niệm an ninh dựa trên cộng đồng, hợp tác và khả năng phục hồi, đồng thời giải quyết những khác biệt và tranh chấp giữa các quốc gia thông qua đối thoại và tham vấn”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Vương Nghị cho biết hôm nay (26/9).

Ông cũng bày tỏ sự cần thiết phải quan tâm đến những lo ngại an ninh của nhau. “Cần phải chống lại sự mở rộng trái phép của các liên minh quân sự và việc thu hẹp không gian an ninh của các quốc gia khác”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nêu, cần phối hợp, hỗ trợ tốt hơn an ninh trong các lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống. Đẩy nhanh tối ưu hóa hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực như an toàn sinh học, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.