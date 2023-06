Mới đây, một vụ việc 3 bố con gặp nạn khi ngủ trong xe ô tô do nhà mất điện, trong đó 1 người đã tử vong và 2 người khác ở tình trạng nguy kịch lại một lần nữa gây xôn xao dư luận.

Việc ngủ trong xe ô tô có thể gây tử vong đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng có vẻ như nhiều người vẫn cố tình phớt lờ những cảnh báo đó vì nhiều lý do.

Nhiều người có xu hướng ngủ trên xe điện nhiều hơn nhờ những tiện ích của nó mang lại.

Tuy nhiên, hiện nay xe điện ngày càng trở nên phổ biến và nhiều người cho rằng ngủ trên xe điện sẽ khó dẫn đến tử vong hơn xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống chạy bằng xăng hoặc dầu. Vậy điều đó có đúng hay không?

Chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng hiện cũng đang sử dụng xe ô tô điện cho biết: "Về lý thuyết thì ngủ trong xe điện an toàn và yên tĩnh hơn trên xe chạy xăng, dầu. Do xe điện sử dụng pin, không cần động cơ chạy không tải để cung cấp điện cho điều hòa nên không phát thải các loại khí dễ gây ngạt, ngộ độc và có thể dẫn dến tử vong như Carbon dioxide (CO2), Carbon monoxide (CO) hay Oxit nitơ (NOx)".

Với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống chạy bằng xăng, dầu, người dùng muốn ngủ trong xe một khoảng thời gian ngắn thì cần yêu cầu phải đỗ xe ở những nơi thoáng khí nhưng với xe điện, người dùng có thể đỗ xe ngay trong nhà và ngủ ở bên trong xe mà không gây ra bất kỳ sự cố nào do xe không thải khí độc.

Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cũng khuyến cáo việc ngủ trên xe vẫn tiềm ẩn nguy hiểm khi không gian cabin xe khá nhỏ. Mặc dù cabin không kín hoàn toàn nhưng nó vẫn có thể khiến người ngủ trong xe cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí, nếu nhiều người ngủ thì có thể dẫn đến thiếu dưỡng khí và nhiễm độc CO2 từ chính con người thải ra.

"Cũng như xe chạy xăng, dầu cần đổ đầy bình nhiên liệu để đảm bảo duy trì động cơ nổ máy chạy điều hòa thì với xe điện cũng cần phải sạc pin đầy. Nếu chưa kịp sạc đầy, người dùng nên tính toán lượng pin còn lại có thể tải hệ thống điều hoà của xe trong bao lâu để đảm bảo an toàn", anh Thắng nói thêm.

Một xe điện được trang bị trang bị bộ pin lớn có thể sử dụng điều hòa liên tục trong vài này nếu để xe đứng yên.

Lấy xe điện VinFast VF 8 làm ví dụ, xe được trang bị bộ pin 88kWh, công suất điều hòa trên xe tối đa là 6kW, đa số những xe chạy điện dùng loại điều hòa Inverter nên sẽ tiêu thụ điện ít hơn trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng.

Trong 1 giờ đồng hồ chạy điện hòa, xe chỉ tiêu thụ 1-1,5% nên nếu chỉ để xe đứng yên, một chiếc xe điện được sạc đầy 100% pin có thể sử dụng điều hòa liên tục được vài ngày.

Cũng theo nghiên cứu từ các chuyên gia đến từ Đại học Oxford của Anh Quốc, nếu có ý định ngủ trong xe điện, người dùng cần lưu ý một số điều như sau:

- Trước tiên, người dùng cần đảm bảo rằng xe còn trên 50%.

- Thứ hai, nhiệt độ bên trong xe điện có thể rất lạnh vào ban đêm, vì vậy điều quan trọng là phải mặc ấm.

- Cuối cùng, bạn cần lưu ý về độ chai của pin. Nếu pin không còn tốt, người dùng có thể sẽ không ngủ được lâu.

Kết luận, ngủ trong xe điện là hoàn toàn an toàn và có thể là một cách tuyệt vời để người dùng tiết kiệm một khoản tiền nếu chẳng may phải ngủ giữa đường khi không tìm được chỗ nghỉ.

Lợi thế của xe điện là có nhiều không gian để chân và thường rộng hơn xe dùng động cơ đốt trong truyền thống chạy xăng, dầu dù có cùng một kích thước tổng thể nên ngủ trên xe điện sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!