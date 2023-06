Vụ việc vừa xảy ra ở huyện An Lão (thành phố Hải Phòng) vào sáng nay (2/6). Tin từ công an huyện An Lão cho biết 3 bố con gặp nạn sống tại ngôi nhà ở thị trấn Trường Sơn.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 1/6, tại thị trấn Trường Sơn mất điện từ 18 giờ tối đến 3 giờ sáng ngày 2/6 mới có điện. Anh Phạm Văn T. (SN 1974) và hai con gái Phạm Minh H. (SN 2003), Phạm Ngọc K. (SN 2008) đã vào ô tô biển kiểm soát 15A - 359.XX đỗ trong garage của gia đình để bật điều hoà và ngủ lại.

Khoảng 3 giờ 13 phút ngày 2/6, khi có điện trở lại, chị Lê Thị L. (SN 1976) vợ anh T. phát hiện chồng và các con bất tỉnh bên trong ô tô nên đã mở cửa và cùng người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, con gái lớn của anh chị đã không qua khỏi, anh T. và em K. được chuyển viện từ bệnh viện Kiến An lên bệnh viện Trung ương quân đội 108 để điều trị.

Ngủ trên ô tô đóng kín cửa khi xe đang đỗ nguy hiểm hơn lúc chạy trên đường. Ảnh minh hoạ

Trao đổi với báo VietNamNet, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình Đào tạo công nghệ ô tô, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã cảnh báo nguy cơ tử vong rất cao nếu nằm ngủ trong ô tô không chạy trên đường.

"Quá trình làm việc của động cơ ô tô là sự đốt cháy giữa nhiên liệu (xăng, diesel) và không khí. Trong đó, ngoài khí thải CO2 thì một phần nhiên liệu cháy không hết, sinh ra CO (carbon monoxide). Nếu hít phải nhiều khí này sẽ gây ngạt, ngộ độc, mê man dẫn đến tử vong. Nguy cơ này tăng cao khi đỗ xe trong nhà kín, nơi lặng gió mà vẫn nổ máy", PGS.TS Phúc nói.

Giải thích thêm về nguy cơ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đang đỗ cao hơn lúc xe đang chạy, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho biết dù ô tô khi đóng cửa kín như một cái hộp nhưng thực tế nó vẫn có lỗ hở, khe thông khí để trao đổi không khí với bên ngoài. Vì vậy khi xe đang chạy dù chỉ lấy gió trong nhưng sự lưu thông không khí vẫn có dù ít hơn so với để chế độ lấy gió ngoài. Ngược lại, nếu đỗ xe trong nhà kín và nổ máy nằm ngủ, chiếc xe nổ máy sẽ hút dần oxi để cung cấp cho chu trình đốt, và thải ra CO2 và CO kín phòng, kín nhà, nên dù có mở hé cửa hay đóng kín sẽ vẫn như nhau, rất nguy hiểm.

