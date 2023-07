Mới đây, Tăng Duy Tân bất ngờ thể hiện phiên bản mới của hit Bên trên tầng lầu tại sự kiện Nguồn cảm hứng bất tận. Khác hẳn với những bản remix trước, bản phối lần này mang hơi hướng cổ điển với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng.

Phiên bản Bên trên tầng lầu giao hưởng khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi âm thanh du dương cuốn hút kết hợp với tiết tấu âm trầm mạnh mẽ nhưng đầy ma mị. Người đứng sau thực hiện bản phối lần này chính là Lưu Quang Minh, nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều sản phẩm âm nhạc sáng tạo.

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh cho hay anh rất hài lòng với Bên trên tầng lầu bản giao hưởng và hạnh phúc khi được nam ca sĩ Tăng Duy Tân phối hợp, khán giả đón nhận tích cực. "Bên trên tầng lầu đã có chất nhạc hấp dẫn sẵn, tròn trịa rõ ràng về cấu trúc. Tôi chỉ cân đong đo đếm, tính toán đưa chất giao hưởng lồng vào để cho ra tác phẩm hoàn hảo nhất, phù hợp nhất giao diện ca khúc", anh nói.

Trước Bên trên tầng lầu, Lưu Quang Minh từng phối lại bài hát hiện đại như: Sống như những đóa hoa, Đi theo bóng mặt trời (Đen Vâu), Có em chờ (Min)...

Lưu Quang Minh sinh năm 1985, cùng với nghệ sĩ Nguyễn Hùng Cường thành lập Dàn nhạc Maius xuất thân ban đầu là dàn nhạc sinh viên với tên sơ khai là Rhapsody Philharmonic sau này được đổi tên thành Maius Philharmonic.

Lưu Quang Minh và MC Anh Tuấn trong một chương trình.

Dàn nhạc do Lưu Quang Minh chỉ huy từng tham gia nhiều chương trình lớn như: Monsoon Music Festival (2015), liveshow Đam mê của Tuấn Hưng (2016), liveshow Fragile của Hà Anh Tuấn (2017)... Năm 2021, cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Lưu Quang Minh đã ghi dấu ấn khi phối khí đĩa Human cho ca sĩ Tùng Dương và giúp anh giành 3 giải Cống hiến.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh là người gắn bó với Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức. Anh từng để lại dấu ấn khi phối khí lại nhiều ca khúc nổi tiếng như: Chiếc Khăn Piêu, Người lái đò trên sông Pô Kô. Năm 2022, Lưu Quang Minh tiếp tục phối khí cho chương trình với 3 tác phẩm: Đất nước tình yêu do Phạm Thu Hà trình diễn, Sống như những đóa hoa (Mỹ Anh biểu diễn) và Em có nghe âm thanh ngày mới do ca sĩ Đăng Dương trình bày.

Quỳnh An