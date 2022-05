Người cha bất hạnh xin miễn án tử cho con rể sát hại con gái

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo cung cấp cho CQĐT hồ sơ bệnh án tâm thần của Hùng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Hồ sơ bệnh án xác định Hùng vào viện ngày 6/6/2015, ra viện ngày 29/9/2015 với chẩn đoán: “Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác”. Tháng 5/2021, CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hùng. Kết luận giám định tâm thần cho thấy: “Tiền sử năm 2015, Hùng có đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác đã điều trị khỏi. Trước, trong khi phạm tội, Hùng không có bệnh tâm thần. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không thuộc diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".