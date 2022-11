Sáng 22/11, Công an huyện Việt Yên (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã triệu tập chồng của nạn nhân là T.V.H. (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh H. khai nhận do ghen tuông, tối 21/11, anh này đã dùng axit, dao truy đuổi, sát hại chị N.T.T. (là vợ của H.), khiến chị này tử vong.

Đối tượng T.V.H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh 2 xe máy truy đuổi nhau với tốc độ cao. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu: “Có ai không? Có ai không, cứu cháu với”. Lúc này, đêm đã khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp.

Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, hiện trường.

Qua lời khai ban đầu, tối 21/11, chị T. mâu thuẫn tình cảm với chồng là H. Khoảng 22h cùng ngày, chị T. đi xe máy bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì H. đuổi theo. Đối tượng sau đó dùng axit tạt vào người vợ, rồi dùng dao đâm chị T. nhiều nhát.