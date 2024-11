XEM CLIP:

Dân kêu khói có mùi hôi

Cuối tháng 11/2024, nhiều hộ dân xã Núa Ngam phản ánh đến VietNamNet về việc suốt thời gian dài họ phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do lò luyện than cốc của Công ty CP Khoáng sản Việt Trung hoạt động trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, quá trình nghiền than của công ty gây khói bụi bay khắp nơi khiến các vật dụng trong nhà như giường, tủ, bàn ghế… của người dân bị phủ một lớp bột than.

Ngày 20/11, PV đã có mặt tại các thôn Hợp Thành, Tân Ngam, Pá Ngam 1, Pá Ngam 2... để ghi nhận hình ảnh và phản ánh trực tiếp của người dân.

Anh Nguyễn Văn Hùng (thôn Hợp Thành, xã Núa Ngam) cho biết, lò luyện than cốc hoạt động trên địa bàn hơn 10 năm trước, mỗi khi đơn vị đốt để luyện than cốc gây ô nhiễm nghiêm trọng.

"Mỗi khi họ hoạt động, mùi than kèm với mùi hôi gây ngột ngạt, khó thở", anh Hùng nói, đồng thời cho biết, khói từ lò luyện than cốc tỏa ra khu dân cư có mùi khét như nhựa đường, phế thải.

Khu vực luyện than cốc của Công ty CP Khoáng sản Việt Trung. Ảnh: Duy Linh

Theo phản ánh của người dân, không chỉ những hộ dân sống gần khu vực luyện than cốc mà nhiều hộ ở xa cũng chịu ảnh hưởng. Gia đình anh Trần Văn Mạnh (bản Phá Ngam 1, xã Núa Ngam) cách khu vực luyện than cốc trên 1km nhưng thường xuyên hít phải mùi than.

Anh Mạnh cho biết: "Có những thời điểm mùi than nặng quá gia đình tôi phải ở trong nhà và đóng kín cửa lại không dám ra ngoài".

Giám đốc công ty nói khói là do "đốt củi"

Trước phản ánh của người dân, VietNamNet liên hệ đến ông Bùi Văn Dũng - Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Việt Trung để nắm thêm thông tin chi tiết.

Ông Dũng cho biết, công ty hoạt động trên địa bàn gần 20 năm và thường xuyên quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Về phản ánh của người dân về tình trạng khói bụi, ông Dũng khẳng định, trong quá trình luyện than chỉ phát sinh khói chứ không có bụi, khói là do đốt củi để luyện than cốc.

"Muốn luyện được than cốc thì phải đốt củi, khói từ củi chưa được hệ thống hút khói xử lý nên xảy ra tình trạng người dân phản ánh", ông Dũng thông tin thêm.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, khói phát sinh trong lúc công ty hoạt động không thoát ra từ hệ thống ống khói. Ảnh: Duy Linh

Liên ngành vào kiểm tra lúc 7/8 lò dừng hoạt động

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Điện Biên xác nhận, ngày 20/11, huyện đã thành lập tổ liên ngành vào cuộc kiểm tra tại Công ty CP Khoáng sản Việt Trung. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có Phòng TN&MT, Công an huyện, UBND xã Núa Ngam.

Khi đoàn liên ngành vào kiểm tra thực địa, có 7/8 lò luyện than cốc không hoạt động, 1 lò đã hoàn tất quá trình luyện than.

Trong biên bản làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty CP Khoáng sản Việt Trung thực hiện một số nội dung nhằm bảo vệ môi trường và cuộc sống người dân xung quanh. Cụ thể gồm: Thực hiện lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định; khẩn trương thực hiện quan trắc môi trường năm 2024 và các năm tiếp theo để báo cáo cơ quan chức năng; bổ sung các hồ sơ xây dựng của lò luyện than cốc theo quy định...

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin.