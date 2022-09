Người dân ngoại thành Hà Nội ra đường bắt cá trong nước lũ

Ông Chu Phú Mỹ, Phó Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, mưa lớn khu vực Bắc Bộ từ rạng sáng 7/9 đến nay, khiến mực nước các sông ở Hà Nội dâng cao. Lũ từ Hòa Bình tràn về đã khiến một số khu như Bùi Xá, Cầu Sét (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) ngập lụt. Theo ông Mỹ, những ngày tới, dự báo nước sông Bùi sẽ tiếp tục dâng cao, chúng tôi khuyến cáo chính quyền, người dân các xã vùng trũng thấp ven sông như Nam Phương Yên, Quảng Bị, Tốt Động, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Xuân Mai chủ động theo dõi sát tình hình lũ để sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến 11/9, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.