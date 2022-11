Người đàn ông chửi bới, tấn công thượng úy CSGT bị chấn thương

Ngày 2/11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Lực (35 tuổi, ngụ xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Văn Lực tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Tối 1/11, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Duyên Hải gồm 5 người do thiếu tá Trương Chí Long làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi đến đoạn thuộc khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tổ tuần tra phát hiện xe máy do anh Lê Ngọc Cường (28 tuổi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển có biểu hiện nghi vấn vi phạm nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh Cường không xuất trình giấy tờ và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nên lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong quá trình Tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ, Lực cùng 1 nam thanh niên đi đến cự cãi, dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Sau đó, Lực lên xe máy của anh Cường bỏ chạy nhưng bị lực lượng CSGT giữ lại. Lúc này, Lực có hành vi chống đối, tấn công thượng úy Huỳnh Công Thiện, tổ viên Tổ tuần tra. Thượng úy Thiện bị chấn thương.

Tổ tuần tra phối hợp Công an phường 1, thị xã Duyên Hải giữ, đưa Lực về cơ quan công an làm việc.