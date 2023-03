Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an phát hiện ở ngõ 96 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, có biểu hiện tập kết “khí cười” để bán lẻ. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục QLTT Hà Nội, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Anh Đặng Hoàng Vũ làm việc với cơ quan công an. Ảnh T.A.

Khoảng 20h30 ngày 11/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra kho hàng trên, phát hiện bên trong tập kết 10 bình khí N2O loại nhỏ.

Chủ cơ sở là Đặng Hoàng Vũ (SN 1991, ở số 22 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm) khai nhận, toàn bộ số bình “khí cười” mua trên mạng xã hội Facebook về bán lại kiếm lời.

Số bình khí này được tập kết tại kho rồi bán lẻ cho khách mua về sử dụng. Ảnh T.A.

Để có được số lượng nêu trên, anh Vũ lên Facebook, tìm đặt mua các bình “khí cười”. Khi có “hàng”, đầu mối bên kia sẽ liên hệ với Vũ và hẹn địa điểm giao dịch. Vũ trực tiếp ra nhận và trả số tiền 800.000 đồng/bình, rồi mang về tập kết tại kho ở ngõ 96 Hàng Buồm.

Có khách hỏi, Vũ bán với giá 900.000 - 950.000 đồng/bình, thu lời từ 100.000 - 150.000 đồng/bình. Số bình khí N2O này không cung cấp cho các cơ sở kinh doanh như bar, karaoke, vũ trường mà bán lẻ cho khách mua về nhà sử dụng.

Khi được hỏi lý do kinh doanh “khí cười” dù biết bị cấm, thanh niên trên khai nhận: “Thấy mọi người hút tràn lan ở ngoài đường nên nghĩ là không sao. Lên mạng xã hội Facebook cũng thấy mọi người bán rẻ, nên nghĩ đến việc kinh doanh để tăng thu nhập. Nhưng cũng do nhận thức của tôi chưa đầy đủ và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế…”.

Công an xác định, Đặng Hoàng Vũ có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản, ra tù năm 2016 và đang làm nghề trông xe cho quán ăn, “shipper”. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 10 bình “khí cười” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện người vi phạm đến “bóng cười” đã giảm so với trước kia. Nhưng một số cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện "nhạy cảm" về an ninh trật tự vẫn lén lút bán “bóng cười”.

Do vậy, UBND quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất, bất ngờ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, với phương châm “Quận Hoàn Kiếm nói không với ma túy, bóng cười”.