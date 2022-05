Người đàn ông lên tiếng khi bỗng nổi tiếng sau bức ảnh đứng trên xe Mercedes

Đại tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này. Còn đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.