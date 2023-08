Ngày 6/8, Công an xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý đối với đối tượng Đ.M.T. (37 tuổi) về hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 60.

Trước đó, nhiều ô tô chạy vào buổi tối trên Quốc lộ 60, đoạn qua xã Tân Thành Bình, đã bị ném đá gây hư hỏng.

Công an làm việc với đối tượng Đ.M.T. (Ảnh: Quang Duy)

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an huyện Mỏ Cày Bắc khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, công an xác định đối tượng Đ.M.T. là người ném đá vào các ô tô trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng T. thừa nhận, khoảng 1h20 ngày 5/8, sau khi uống rượu, đối tượng đi bộ ngược chiều trên Quốc lộ 60, đoạn qua ấp Tân Long 2.

Lúc này, đối tượng T. cho rằng các ô tô đang chạy trên đường chiếu đèn vào mặt khiến mình không thấy đường. Bực tức, T. dùng gạch, đá ném vào các ô tô khiến một số xe bị hư hỏng, người đi đường hoảng sợ.