Hôm nay (23/3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1967, ở quận Hoàn Kiếm) ra xét xử về tội “Chống người thi hành công vụ”. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo

Theo bản án sơ thẩm, chiều 19/9/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc mất an ninh trật tự tại khu vực vỉa hè số 46 Trần Nhật Duật, tổ công tác Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) gồm các anh Phạm Đức Huy (cán bộ Công an phường) và 2 cán bộ tự quản phường là anh Phạm Quang Đán, Nguyễn Minh Phương xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi đi, anh Huy mặc quân phục Cảnh sát nhân dân, anh Đán và anh Phương mặc trang phục của lực lượng tự quản phường. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận sự việc ông Hà do say rượu đã đi sang chỗ có 3 người đang ngồi xin thuốc lào. Không xin được thuốc lào, ông Hà đã dùng điếu cày đập vào đầu một người, khiến anh này bị chảy máu.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐM

Vì vậy, nhóm ba người đã lao vào đánh nhau với ông Hà. Khi tổ công tác Công an phường Đồng Xuân đến hiện trường, 2 người đã bỏ đi, còn lại anh Nguyễn Văn Chung và bị cáo Hà.

Lúc này, tổ công tác đưa cả hai người cùng tang vật là chiếc điếu cày lên xe ô tô của phường để về trụ sở Công an phường giải quyết. Ở trên xe, ông Hà đã đạp vào anh Phạm Quang Đán, khiến cán bộ tự quản phường ngã từ xe ô tô xuống đường.

Thấy vậy, anh Nguyễn Minh Phương khống chế ông Hà nhưng bị cáo chống cự và cắn vào môi trên của anh Phương gây chảy máu. Lúc này, tổ công tác đã phải dừng xe, khống chế ông Hà đưa về trụ sở.

Tại trụ sở Công an phường Đồng Xuân, bị cáo có biểu hiện say rượu, không tỉnh táo, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Khi bị khống chế, khóa giữ tay tại phòng trực ban, bị cáo chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và dùng tay đấm vỡ kính chắn bàn trực ban.

Tại CQĐT, ban đầu bị cáo không chấp hành hiệu lệnh, không làm việc với cơ quan công an. Quá trình điều tra, ông Hà khai do có sử dụng rượu bia nên đã gây ra hành vi vi phạm pháp luật và không yêu cầu giám định thương tích.

Đối với các thương tích của 2 cán bộ tự quản, các anh Phạm Quang Đán và Nguyễn Minh Phương không yêu cầu giám định thương tích, gia đình bị cáo đã bồi thường chi phí khám chữa bệnh nên hai anh không yêu cầu khác về dân sự.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo phải nhận mức án 15 tháng tù