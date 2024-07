Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoài Du (SN 1989), Nguyễn Đức Sơn (SN 1980, cùng ở Thạch Thất) cùng Hoàng Văn Cường (SN 1989, ở Đan Phượng) ra xét xử về tội "Trộm cắp tài sản" và "Đánh bạc".

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2021, Du có nhu cầu mua ô tô trả góp, nhưng bị cáo lại nằm trong diện nợ xấu của ngân hàng nên không vay tiền được.

Khi đó, Du đã nhờ bạn của anh trai là anh Nguyễn Văn D. (SN 1987, ở Thạch Thất) thay mình làm thủ tục vay vốn ngân hàng để mua xe.

Sau đó, Du cùng anh trai và vợ chồng anh D. đến ngân hàng ký hợp đồng cho vay và hợp đồng thế chấp vay hơn 700 triệu đồng để thanh toán tiền mua ô tô hiệu Nissan Navara, tài sản thế chấp là chính xe này.

Hằng tháng, Du có trách nhiệm trả tiền gốc và lãi theo hợp đồng khoản vay trên, còn đăng ký ô tô mang tên anh Nguyễn Văn D.

Anh D. đã giao lại xe, giấy tờ cho Du để bị cáo sử dụng cá nhân và trả tiền hằng tháng cho ngân hàng. Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Du đã chuyển gần 200 triệu đồng cho anh D. trả nợ ngân hàng.

Thông qua người quen, khoảng tháng 7/2022, Du quen biết với anh Hoàng Văn C. (SN 1989, ở Đan Phượng). Do cần tiền tiêu, Du hỏi vay anh C. 400 triệu đồng.

Anh C. đồng ý cho vay với lãi suất 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Sau đó, Du giao cho anh C. ô tô Nissan Navara cùng chìa khóa xe, giấy chứng nhận đăng ký ô tô để làm tin.

Khoảng 14h ngày 2/4/2023, biết anh C. để ô tô Nissan Navara ở cạnh trường mầm non ở cụm 4, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, không có người trông coi nên Du lén lút dùng chìa khóa phụ trộm cắp xe này (được định giá hơn 591 triệu đồng) và điều khiển đi về nhà.

Chiều cùng ngày, anh C. phát hiện ô tô Nissan Navara “không cánh mà bay” nên nhiều lần liên hệ với Du để hỏi nhưng không liên lạc được. Do đó, anh C. đã đến công an xã trình báo sự việc.

Đến ngày 6/4/2023, Du mang ô tô trên đến một gara ở quận Hà Đông để bán. Anh ta nói với chủ gara rằng xe này đang thế chấp ở ngân hàng.

Nghe vậy, chủ gara không đồng ý mua. Lúc này, Du quay sang hỏi mượn 150 triệu đồng, tài sản đảm bảo là ô tô trên và được chủ gara đồng ý.

Ngày 13/4/2023, Du bị bắt giữ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tin nhắn đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, đề của Du với Hoàng Văn Cường và Nguyễn Đức Sơn.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã bắt giữ Cường, Sơn. Kiểm tra điện thoại của 2 người này có tin nhắn nhận số lô, đề của Du và một số người khác.

Cáo trạng xác định, Du đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, đề với Cường với tổng số 82 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; đánh bạc với Sơn và bị thua hơn 6 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Du 12 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", 3 năm tù về tội "Đánh bạc".

Bị cáo Nguyễn Đức Sơn và Hoàng Văn Cường lần lượt nhận án 18 tháng tù treo và 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Đánh bạc".