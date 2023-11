Khoảng 6h sáng 7/11, bà Th. (trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đến quán cháo lòng (mặt bằng thuê trên đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh) để mở cửa bán hàng. Khi vào phòng ngủ, bà Th. hoảng hốt phát hiện người tình là ông Đ.Q.Tr (SN 1962, trú huyện Nghi Xuân) tử vong trên giường ngủ.

Ngay sau đó, bà Th. đã chạy ra gọi hàng xóm vào chứng kiến, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Quán cháo lòng nơi phát hiện ông Tr. tử vong. Ảnh: TL

Lãnh đạo Công an thị xã Hồng lĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết: "Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với lực lượng chức năng, Công an thị xã Hồng Lĩnh bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc”.