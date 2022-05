Người đẹp "bại trận" trước Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Celeste Cortesi năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,73 m, là con lai ba dòng máu Italy, Tây Ban Nha và Philippines. Vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký, cô đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, giành tấm vé đại diện Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Chân dung tân hoa hậu hoàn vũ Philippines – Celeste Cortesi.

Trước đó, đại diện Pasay được kỳ vọng cho ngôi vị hoa hậu khi liên tiếp đạt các thành tích cao trong các thử thách phụ (chiến thắng thử thách Casting video, top 3 thử thách Đối đầu, top 3 thử thách Áo tắm).

Trong đêm chung kết, cô cũng giành được hàng loạt các giải phụ khác gồm: Hoa hậu ăn ảnh (Miss Photogenic), trình diễn áo tắm đẹp nhất (Best in Swimsuit), Frontrow Best Arrival Look, Miss Avana, Miss Aqua Boracay. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng đưa ra dự đoán đại diện Pasay chiến thắng.

Missosology đưa ra bảng dự đoán chính xác kết quả tân hoa hậu trước đêm chung kết. Ảnh: Missosology

Theo Inquirer, hoa hậu Celeste Cortesi thể hiện xuất sắc ngay từ ngày đầu nhờ lợi thế hình thể (cao 1,73 m, số đo ba vòng 87-57-87 cm) và kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc. Xuyên suốt quá trình thi, cô giữ vững phong độ ổn định và bứt phá ở chặng đua cuối để chạm tới chiếc vương miện.

Tân hoa hậu trong phần thi trang phục dạ hội và trình diễn áo tắm. Ảnh: Missosology.

Đêm chung kết được tổ chức tối 30/4, tại nhà thi đấu Mall of Asia Arena thuộc thành phố Pasay – quê hương của tân hoa hậu. Tại đây, cô tự hào được Hoa hậu Hoàn vũ 2015 – Pia Wurtzbach gọi tên cho chiếc vương miện “La Mer en Majeste".

Thí sinh Michelle Marquez Dee (thành phố Makati) đoạt Miss Universe Philippines Tourism 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Du lịch Philippines), người đẹp Pauline Amelinckx (tỉnh Bohol) giành danh hiệu Miss Universe Philippines Charity (Hoa hậu Hoàn vũ Nhân ái Philippines), Á hậu 1 và 2 lần lượt là Annabelle MacDonnell (tỉnh Misamis Oriental), Katrina Llegado (TP. Taguig).

Top 5 chung cuộc bao gồm các đại diện: Misamis Oriental, Makati, Pasay, Bohol, Taguig (từ trái sang phải).

Trong phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi: "Nếu có thể dừng thời gian trong một ngày, bạn sẽ sử dụng ra sao?", Celeste Cortesi chia sẻ muốn dành thời gian ở bên gia đình, đặc biệt là mẹ. "Hơn hai năm qua, tôi không thể gặp người thân vì họ ở Italy, còn tôi đến Philippines một mình. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ ở bên mẹ, nói với mẹ tôi yêu và nhớ mẹ nhiều thế nào", cô xúc động.

Hoa hậu tiền nhiệm Beatrice Gomez trao cho tân hoa hậu chiếc vương miện cao quý.

Đương kim hoa hậu tên đầy đủ là Silvia Celeste Rabimbi Cortesi, có cha người Italy, mẹ người Tây Ban Nha gốc Philippines. Cô hoạt động với vai trò người mẫu tại Ý, sau đó về nước tham gia Miss Earth Philippines 2018 và xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất. Cùng năm, cô đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Trái Đất và đạt đến top 8, còn đại diện của Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh đăng quang.

Hoàng Huy