Theo Vision Times, Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ. Thực tế này xuất phát từ văn hóa đọc sách và truyền thống giáo dục gia đình của họ. Nhờ có truyền thống đọc sách, dân tộc Do Thái đã sản sinh ra hơn 30% chủ nhân của giải thưởng Nobel.

Văn hóa đọc sách của người Do Thái bắt nguồn từ chính tôn giáo của họ. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em trong các gia đình Do Thái đã bắt đầu tiếp xúc với các cuốn Thánh kinh. Các bậc cha mẹ không bắt buộc con trẻ phải hiểu rõ ý nghĩa của Thánh kinh mà muốn tạo ra niềm tin cơ bản về đức tin và nuôi dưỡng sở thích đọc sách cho thế hệ sau.

Đọc sách là truyền thống lâu đời của người Do Thái. Ảnh: JV

Cũng theo truyền thống của người Do Thái, những cuốn sách phải được đặt ở đầu giường. Đặt sách ở cuối giường là một hành động bất kính. Thậm chí, người Do Thái còn đặt các cuốn sách ở nghĩa trang, vì họ tin rằng các linh hồn sẽ tiếp tục đọc chúng. Những thói quen này giúp cho người Do Thái được coi là dân tộc yêu quý sách nhất trên thế giới.

Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý. Nguyễn Hương - Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện

Tại Israel, để khuyến khích trẻ đọc sách, cha mẹ thường xuyên dẫn trẻ đi mua sách hoặc đến thư viện. Nhờ truyền thống này mà đọc sách đã trở thành một thói quen thường nhật của người Do Thái.

Bên cạnh đó, họ còn có một ngày lễ mang tên Sabbath (ngày nghỉ ngơi). Trong ngày Sabbath, mọi hoạt động buôn bán và giải trí đều đóng cửa, phương tiện công cộng và các chuyến bay cũng dừng hoạt động, mọi người chỉ ở nhà cầu nguyện. Tuy vậy, đọc sách là ngoại lệ, nên tất cả nhà sách vẫn được mở cửa. Đây cũng là ngày có nhiều người đến nhà sách nhất.

Bên trong một hiệu sách ở Israel. Ảnh: Times of Israel

Israel là quốc gia chỉ có 8 triệu dân, nhưng lại sở hữu hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều đầu sách quý. Không những vậy, mỗi gia đình Do Thái đều có một tủ sách, được truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống này giúp cho Israel trở thành đất nước có số lượng sách xuất bản theo đầu người cao nhất thế giới và số người trẻ đọc sách cao nhất thế giới.

Với người dân Do Thái, đọc sách là để áp dụng vào thực tế cuộc sống. Điều này phản ánh rõ nhất thông qua câu ngạn ngữ "Đừng là con lừa cõng trên lưng nhiều sách".

Vì lẽ đó, người Do Thái luôn khuyến khích trẻ em trao đổi và thảo luận những vấn đề học tập trong sách vở với người lớn. Nhờ được trao đổi kiến thức cởi mở từ nhỏ, người Do Thái luôn nổi tiếng với tài hùng biện của mình.