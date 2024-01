Mời quý độc giả theo dõi video:

Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số. Đắk Lắk có 73 km đường biên giới chung với tỉnh Mođulkiri – Vương quốc Campuchia, khu vực biên giới gồm 4 xã thuộc 2 huyện Ea Sup và Buôn Đôn. Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định những nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan duy trì bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng.

Với đặc thù người dân sinh sống tại khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, để những hoạt động trên được triển khai sâu rộng, hiệu quả, BĐBP tỉnh chú trọng việc tìm kiếm, đào tạo và bỗi dưỡng các chiến sỹ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh ra từ các buôn làng, nên các cán bộ người dân tộc thiểu số đang công tác trong bộ đội biên phòng rất am hiểu đời sống, tập quán và suy nghĩ của nhân dân, cũng như được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Các chiến sỹ được xem là những “nhịp cầu” quan trọng, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với dân; tạo động lực giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Đồng chí Y Hán Hwing là đội trưởng vận động quần chúng Đồn biên phòng Sê-rê-pốk. Đồn biên phòng Sê-rê-pốk có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 13,3 km đường biên giới đoạn qua xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia và phụ trách địa bàn xã biên giới Krông Na, một trong những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và còn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Y Hán là người con được được sinh ra trong vòng tay đoàn kết của buôn làng người Ê Đê tại đây. Y Hán thấu hiểu những khó khăn, vất vả, những mong mỏi của đồng bào mình.

Từ khi còn thiếu niên, Y Hán đã được bộ chỉ huy BĐBP tỉnh lựa chọn, gửi đi học bồi dưỡng tại các trường quân sự với mục tiêu, sau này sẽ trở trành chiến sỹ biên phòng phục vụ tại chính mảnh đất quê hương của mình.

Sau quá trình đào tạo, đồng chí Y Hán đã trở thành chiến sỹ vận động quần chúng. Mỗi ngày, nhiệm vụ của đồng chí là tiếp xúc, thăm hỏi và hỗ trợ người dân tại khu vực đồn biên phòng quản lý để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Bên cạnh đó, với tình cảm to lớn dành cho dân tộc mình, đồng chí Y Hán còn chủ động hỗ trợ cũng như kêu gọi hỗ trợ gia súc, gia cầm cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn; hướng dẫn người dân cách chăn nuôi, làm kinh tế hiệu quả để cải thiện đời sống.

Theo thống kê, hiện nay, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt 22,6%, vượt chỉ tiêu nghị quyết các cấp đề ra. Cụ thể, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 12/8/2020 của Đảng bộ BĐBP Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt trên 14%; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số toàn tỉnh chiếm 13,2%; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là từ 22% trở lên.

Trong giai đoạn 2016 - 2022, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện, gửi đi học cử tuyển 7 đồng chí là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội; phát triển 49 đảng viên mới là chiến sĩ dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn cán bộ địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; sắp xếp, bố trí nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số đảm nhiệm các chức vụ trong Đảng ủy, chủ trì đơn vị.

Theo đánh giá của BĐBP tỉnh, các cán bộ người dân tộc thiểu số dù công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, hay đảm nhiệm chức vụ, công việc nào cũng đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Các chiến sỹ tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu; góp sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Thuỳ Chi- Đức Yên