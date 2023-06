Ra mắt đầu tháng 6, The Idol được chú ý nhờ quy tụ dàn sao như The Weeknd, Jennie (BlackPink), Troye Sivan… Song, series lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích vì những tình tiết giật gân, cảnh quay gợi dục và nội dung hạ thấp phụ nữ.

Đặc biệt, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước sự xuất hiện của Jennie (BlackPink). Truyền thông xứ Hàn cho rằng nữ ca sĩ đã phá vỡ hình tượng “cây Chanel sống” bằng một vai diễn tẻ nhạt, làm hỏng cả sự nghiệp gây dựng trước đó.

Nhưng ít ai biết rằng chính The Weeknd là người gợi ý, tìm cách mời Jennie tham gia dự án.

Lời mời hủy hoại sự nghiệp một ngôi sao

The Idol được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của The Weeknd khi lấn sân sang mảng phim ảnh. Trước đó, ca sĩ sinh năm 1990 từng gây chú ý khi đóng chính mình trong Uncut Gems (2019), nhưng chỉ là vai phụ, ít đất diễn.

Nên lần này, The Weeknd dành nhiều tâm huyết cho vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cùng lúc đảm nhận nhiều vị trí, từ diễn viên, sáng tạo câu chuyện đến sản xuất. Thậm chí, giọng ca còn sẵn sàng dùng “quyền lực ngôi sao” để sắm cho Jennie một vai diễn trong phim.

Nội dung của The Idol khá đơn giản, kể về Jocelyn (Lily-Rose Depp) – một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi có nhiều vấn đề về tâm lý, sự nghiệp gần như lụi tàn. Tình cờ, cô gặp được tay chơi bí ẩn Tedros (The Weeknd) và được anh ta giúp đỡ để lấy lại hào quang. Từ đó, cả hai cùng bước vào cuộc chơi tình ái với nhiều sự kiện kỳ lạ.

Trái với mong đợi của nhiều người, vai trò của Jennie khá mờ nhạt. Trong phim, cô hóa thân thành một vũ công dự bị của nhân vật chính Jocelyn. Thời lượng lẫn số lần ca sĩ xuất hiện không nhiều nên khó thể chứng minh bản lĩnh diễn xuất.

Trước ống kính, thành viên BlackPink chủ yếu thể hiện các động tác vũ đạo mang tính chất gợi dục, có phần phản cảm với nhiều người.

Đích thân The Weeknd đã mời Jennie tham gia dự án, tạo cơ hội cho cô được tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ. Đáng tiếc, thành viên BlackPink không lường trước lời mời đó lại dẫn đến hậu quả không tốt, làm ảnh hưởng đến cả tên tuổi lẫn sự nghiệp của cô.

Sau khi tập đầu tiên của The Idol phát sóng, Jennie lại là người được khán giả nhắc đến nhiều nhất chứ không phải The Weeknd. Phần vì đây là vai diễn đầu tiên của cô trên màn ảnh nhỏ, phần vì trước đó Jennie gắn liền với hình ảnh sang trọng, ngọt ngào.

Bên cạnh những chỉ trích về Jennie, nhiều ý kiến đánh giá công ty YG thiếu năng lực trong việc quản lý ngôi sao. Song, truyền thông Hàn Quốc cho rằng quyết định tham gia bộ phim hoàn toàn là từ phía nữ ca sĩ.

TenAsia cho biết: “Jennie đã đích thân gặp The Weeknd và nhận được lời đề nghị xuất hiện trong phim. Chúng tôi được biết rằng cô ấy bày tỏ mong muốn được tham gia dự án này”.

Thành viên BlackPink từng chia sẻ về dự án với The Weeknd trong bài phỏng vấn với Women’s Wear Daily. Cô nói: “Đó chắc chắn là một thách thức, bởi trước đây tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế trước. Với tôi, nó giống như phá vỡ một bức tường vậy”.

Giọng ca cũng cho biết sẽ cố gắng hết sức, và hy vọng mọi người đón nhận bộ phim.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Jennie - The Weeknd

Thực tế, The Weeknd và Jennie có mối quan hệ thân thiết. Tháng 11/2021, anh từng để lộ ảnh đi ăn tối với ngôi sao Kpop tại một nhà hàng ở Los Angeles (California). Cả 2 thậm chí còn không ngại ôm nhau trước lúc chia tay.

Đến tháng 4/2022, Jennie cũng từng để dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Magical Weekend” (Cuối tuần kỳ diệu). Điều đặc biệt là chính The Weeknd lại vào bình luận. Anh không nói gì mà chỉ để lại biểu tượng ngôi sao.

Dẫu vậy, hình ảnh đó lập tức gây bão trên mạng xã hội, khiến khán giả không ngừng tò mò về mối quan hệ đặc biệt này. Nhiều người đặt dấu hỏi, đồng thời hy vọng về một sản phẩm hợp tác giữa 2 giọng ca tên tuổi.

Tuy nhiên, người hâm mộ BlackPink thì cho rằng mối quan hệ giữa Jennie và The Weeknd là điều không quá khó hiểu. Bởi lẽ trước đó, nữ ca sĩ Kpop từng nhiều lần hát các ca khúc của đàn anh, chưa bao giờ giấu giếm tình yêu cô dành cho âm nhạc The Weeknd.

Khi còn là thực tập sinh tại YG năm 2015, Jennie từng chọn hát bản hit The Hills của The Weeknd. Màn trình diễn được đưa vào bộ phim tài liệu Blackpink: Light Up the Sky (2020) và nhận nhiều lời khen từ phía khán giả.

Một năm sau, Jennie tiếp tục hát ca khúc I Can’t Feel My Face gắn liền tên tuổi The Weeknd trong chương trình Weekly Idol của đài MBC. Thậm chí, cô và Rosé còn từng rủ nhau đi xem concert năm 2018 của ngôi sao The Blinding Lights, đồng thời chia sẻ video trên mạng xã hội.

Có lẽ, mối quan hệ và tình cảm đặc biệt với The Weeknd là yếu tố khiến Jennie quyết định gật đầu, đồng ý tham gia vào The Idol. Song, vẫn chưa có nguồn tin chính xác về việc họ đang yêu nhau hay chỉ ở mức tình bạn, tình đồng nghiệp.

Trước đó, thành viên BlackPink từng yêu Kai (EXO), vướng tin đồn hẹn hò với G Dragon, nhà sản xuất Teddy lẫn V (nhóm BTS).

The Weeknd thì nổi tiếng là người sống khép kín, không thích chia sẻ đời tư trước mặt báo. Thế nên, chuyện tình yêu của anh càng trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Ngôi sao có mối tình dài 4 năm với người mẫu Bella Hadid, đồng thời từng hẹn hò với Selena Gomez nhưng không thành.