Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính đến tháng 5/2023, trên địa bàn tỉnh có 40 dự án nhà ở thương mại mà trong đó có số lượng nhà được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Nơi tập trung nhiều dự án nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài là TP.Thủ Dầu Một (15 dự án), TP.Thuận An (14 dự án) và TP.Dĩ An (8 dự án). Thị xã Bến Cát có 2 dự án và 1 dự án thuộc TP.Tân Uyên.

Chung cư Sora Gaderns I có 120 căn hộ được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. (Ảnh: Anh Phương)

Về nguồn cung nhà ở được bán cho người nước ngoài, TP.Thủ Dầu Một có 1.580 căn, TP.Thuận An có 2.048 căn, TP.Dĩ An có 1.822 căn, Thị xã Bến Cát có 396 căn và TP.Tân Uyên có 151 căn.

Với tổng số nguồn cung gần 6.000 căn như nói trên, đến tháng 5/2023, chỉ có 1.623 căn đã bán hoặc tặng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong đó, có 480 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cập nhật danh sách các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Tính từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2023, tỉnh Bình Dương có 99 dự án được huy động vốn khi bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ có 5 dự án nhà ở với tổng số 2.070 căn nhà đủ điều kiện bán, gồm: 178 căn thuộc dự án Khu nhà ở U&I An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An); 103 căn của dự án Khu nhà ở Thuận An Land (P.Bình Nhâm, TP.Thuận An);

287 căn thuộc dự án Khu nhà ở U&I Thới Hoà (P.Thới Hoà, Thị xã Bến Cát); 1.002 căn của dự án Chung cư Ngôi Sao (P.Đông Hoà, TP.Dĩ An); và 500 căn thuộc dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center (P.Uyên Hưng, TP.Tân Uyên).