{"article":{"id":"2225197","title":"Người phụ nữ 72 tuổi hạnh phúc bên chàng trai 27 tuổi","description":"ANH - \"Anh ấy là người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mong ước\", cụ bà 72 tuổi hạnh phúc nói về người chồng trẻ của mình.","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<div data-role=\"content\">

<p>Bà Angela Nwachukwu (72 tuổi), là tài xế taxi nghỉ hưu sống tại Dorset, Anh. Bà quen CJ, 27 tuổi, ở Nigeria, trên <a href=\"https://vietnamnet.vn/mang-xa-hoi-tag13962730668800389486.html\" title=\"mạng xã hội\" target=\"_blank\">mạng xã hội</a> khi nhận được lời mời kết bạn từ chàng trai này. Khi đó, bà đang độc thân sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân 16 năm với người chồng thứ hai.</p>

<p>Cả hai đã nhanh chóng nói chuyện, <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/tam-su\" title=\"tâm sự\" target=\"_blank\">tâm sự</a> với nhau nhiều điều về những sở thích cá nhân, gia đình... Hai người ngày càng trở nên thân thiết, duy chỉ có điều CJ kém bà Angela 45 tuổi. Chàng kỹ sư máy tính còn sống cách bà gần 6.000km.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1-1552.jpg?width=768&s=EPWObtUyPouY1c-NY6btiw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1-1552.jpg?width=1024&s=KVT7qGY0yXM7t-wg-P3fdA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1-1552.jpg?width=0&s=lHX126x08C6djVTgaco8Eg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1-1552.jpg?width=768&s=EPWObtUyPouY1c-NY6btiw\" alt=\"tinh tre 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1-1552.jpg?width=260&s=S6_M5a_5sTxXbyJxbmSIGA\"></picture>

<figcaption>Bà Angela Nwachukwu và bạn trai</figcaption>

</figure>

<p>\"Tôi cảm thấy cô đơn, tôi với chồng cũ giống bạn bè hơn là vợ chồng nên chúng tôi đã quyết định chia tay. Sau khi độc thân được 6 tháng, tôi thấy một thanh niên trẻ đẹp gửi yêu cầu kết bạn trên Facebook. Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại kết bạn với tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận và anh ấy đã nhắn tin nói rằng ảnh đại diện Facebook của tôi thật đáng yêu.</p>

<figure type=\"Photo\"></figure>

<p>Anh ấy rất đẹp trai, với đôi mắt to màu nâu và cơ thể cường tráng. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ về gia đình, sở thích. Giống như chúng tôi đã quen nhau nhiều năm vậy. Vấn đề duy nhất là anh ấy trẻ hơn tôi 45 tuổi và sống cách tôi gần 6.000km\", Angela chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-2-1553.jpg?width=768&s=0bHSIKtXafolPdlbt2oqWA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-2-1553.jpg?width=1024&s=AmRtLCBqE3fVrGpVo59GwA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-2-1553.jpg?width=0&s=1cwYKBeb58ootYk6atFMWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-2-1553.jpg?width=768&s=0bHSIKtXafolPdlbt2oqWA\" alt=\"tinh tre 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-2-1553.jpg?width=260&s=M8hUDYbWLSehr80cQhPC9Q\"></picture>

<figcaption>Chỉ một tháng sau khi họ bắt đầu nhắn tin, CJ đã hỏi cưới Angela</figcaption>

</figure>

<p>Angela có ba người con trai 50, 47 và 43 tuổi. Bà kể lại:<i> </i>\"Tuy chênh lệch tuổi tác nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất hợp nhau. Tôi không thể ngăn bản thân mình có tình cảm với anh ấy. Khi tôi lần đầu tiên kể với con trai tôi là Malcolm về CJ, con tôi lo lắng rằng anh ấy có thể là kẻ lừa đảo.</p>

<p>Vì vậy Malcolm đã kiểm tra CJ và nhận thấy chúng tôi thực sự hạnh phúc. Vài tuần sau, CJ nói rằng anh ấy có tình cảm với tôi\".</p>

<p>Chỉ một tháng sau khi họ bắt đầu nhắn tin, vào tháng 2/2015, CJ đã hỏi cưới Angela. \"Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy yêu cầu tôi kết hôn với anh ấy.</p>

<p>Tôi nghĩ rằng anh nói đùa. Nhưng anh ấy nói muốn dành cả cuộc đời còn lại với tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý. Khuôn mặt anh ấy lập tức trở nên rạng rỡ\".</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1554.jpg?width=768&s=7mP0pAt0nveR7qbKI9CNvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1554.jpg?width=1024&s=0uSDUYpwZ84buSWj15ud6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1554.jpg?width=0&s=u1RiJstGXeHq9HLyxmdvUQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1554.jpg?width=768&s=7mP0pAt0nveR7qbKI9CNvw\" alt=\"Sa vào lưới tình với chàng trai 27 có cơ thể cường tráng, cụ bà 72 bỏ chồng tìm mọi cách để có được anh - Ảnh 3.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1554.jpg?width=260&s=qVDWhoLDgAAD0iruYV3jHA\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Mối tình này bị người chồng cũ của bà Angela phản đối</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Mối tình này bị người chồng cũ của bà Angela phản đối. Ông khuyên vợ cũ nên hồi tâm chuyển ý vì cho rằng \"phi công trẻ\" người châu Phi đơn giản chỉ muốn lừa dối bà để được phép ở lại Anh.</p>

<p>Tuy nhiên, bà Angela bác bỏ chuyện bị lừa. Theo bà, đây là một người đàn ông rất biết quan tâm và mọi phụ nữ đều cần một đối tác như vậy.</p>

<p>Tháng 4/2015, cả hai đã tổ chức đám cưới trước mặt gia đình và bạn bè. Chuyến đi đầu tiên của bà Angela tới Nigeria để kết hôn cũng chính là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.</p>

<p>Bà Angela chia sẻ về người chồng trẻ: \"CJ là người rất biết quan tâm, chăm sóc người khác. Anh ấy là người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mong ước.\"</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-3-1555.jpg?width=768&s=Rb1eALxUm_g9jCdoCpPPAQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-3-1555.jpg?width=1024&s=44b23-3emENMEB3ErH4_jw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-3-1555.jpg?width=0&s=JdjLp4BnZd5I4_4FqjTDRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-3-1555.jpg?width=768&s=Rb1eALxUm_g9jCdoCpPPAQ\" alt=\"tinh tre 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-3-1555.jpg?width=260&s=r_gsE5EfNzz5B-XyVxcvWg\"></picture>

<figcaption>Chênh nhau tới 45 tuổi nhưng đôi vợ chồng vẫn hạnh phúc bên nhau</figcaption>

</figure>

<p>\"Anh ấy làm cho tôi cảm thấy mình là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Từ sâu thẳm trái tim, tôi biết chúng tôi thuộc về nhau và sẽ không ngừng cố gắng cho tới khi cả hai có thể sống cùng nhau. Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì phá hoại hạnh phúc của mình\", bà nói.</p>

<figure type=\"Photo\"></figure>

<p>Dù rất mong muốn được chung sống bên nhau nhưng visa của anh CJ đã bị từ chối vì lo ngại cả hai không có đủ hỗ trợ tài chính. Bà Angela đã thuê luật sư để đưa người chồng sang Anh, cả hai vẫn đang hy vọng một ngày được chính thức ở bên nhau.</p>

<p><b>Xu hướng phụ nữ lớn tuổi đi lại với nam giới kém họ ít nhất 10 tuổi đang tăng dần</b></p>

<p>Hẹn hò chênh lệch tuổi tác không phải là một khái niệm mới và đã gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ.</p>

<p>Tuy nhiên, ngày nay, xu hướng phái đẹp ở độ tuổi 40 - 60 đi lại với nam giới kém họ ít nhất 10 tuổi đang tăng dần.</p>

<p>Một phần lý do là thời nay, nhiều phụ nữ dành hết những năm tháng tuổi trẻ cho công việc, lơ là đời sống lứa đôi, và chỉ tìm kiếm tình yêu khi thanh xuân đã qua. Một số khác có thể từng kết hôn và yêu đương nhưng tổ ấm tan vỡ và họ tìm kiếm cơ hội khác.</p>

<p>Jacqueline Chia, đồng sáng lập Meet Mozaic - một dịch vụ mai mối ở Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng, tuổi tác không nên bị đặt nặng trong bất cứ mối quan hệ nào, miễn là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.</p>

<p>Dù vậy, Chia cho biết, các đôi lệch trên 20 tuổi có khả năng ly hôn là 95%. Cô cũng nói rằng ấn tượng đầu tiên của nhiều người là bên trẻ hơn có thể tìm đến mối quan hệ vì vật chất, tiền bạc nhưng các trường hợp thực tế cho thấy người ta kết đôi kiểu này vì nhiều lý do khác nữa.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1556.jpg?width=768&s=QBv9clD3qoeyGssFfhIhHA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1556.jpg?width=1024&s=QjN5FOgeeyFqTVcziYl8wA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1556.jpg?width=0&s=KUcnD5SgfsABOmO1kT40Rg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1556.jpg?width=768&s=QBv9clD3qoeyGssFfhIhHA\" alt=\"tinh tre.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-tre-1556.jpg?width=260&s=N0GKkQ8x46WtgkY1vs0W_w\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh họa</figcaption>

</figure>

<figure type=\"Photo\"></figure>

<p>Khía cạnh tiêu cực bao gồm việc đương đầu với kỳ thị xã hội, khó khăn khi giao lưu với bạn bè của \"nửa kia\" vì khoảng cách tuổi tác, thiếu các sở thích chung, khác biệt về trải nghiệm sống, chênh lệch về tài chính và con đường sự nghiệp, địa vị xã hội.</p>

<p>Yếu tố bất lợi nữa là khác biệt về nguyện vọng của mỗi người khi lập gia đình. Người trẻ muốn sinh con trong khi người lớn tuổi đã đủ đầy và không muốn sinh thêm nữa. Ngoài ra, người phụ nữ đứng tuổi cũng thường quản lý chặt chẽ hơn và cảm thấy họ là người lèo lái mối quan hệ.</p>

<p>Về các khía cạnh tích cực, có thể thấy, phụ nữ lớn tuổi có nhiều trải nghiệm, thường có kinh tế vững vàng và có thể dẫn dắt bạn đời trẻ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc với người kia.</p>

<p>Chia nhấn mạnh rằng có một yếu tố khác cũng cần tính đến: \"Phụ nữ lớn tuổi hơn thường bình thản và ổn định về mặt cảm xúc, do đó họ dễ chấp nhận, thích nghi với các thử thách và biết rõ mình muốn gì trong cuộc sống. Trong khi đó, nam giới trẻ mang sự sôi nổi, tràn đầy sức sống vào mối quan hệ\".</p>

<p><strong>Theo Sức khỏe và Đời sống</strong></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702169358582\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2211564\"><a href=\"/cu-ong-80-tuoi-khoe-nguoi-tinh-tre-xoa-noi-lo-khong-ai-cham-soc-luc-cuoi-doi-2211564.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/cu-ong-80-tuoi-khoe-nguoi-tinh-tre-xoa-noi-lo-khong-ai-cham-soc-luc-cuoi-doi-766.png?width=0&s=NAAImab0VjshR8v4o5lFtw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/cu-ong-80-tuoi-khoe-nguoi-tinh-tre-xoa-noi-lo-khong-ai-cham-soc-luc-cuoi-doi-766.png?width=260&s=xHGYTi7ZX7lgZwHeqNCqWQ\" alt=\"Cụ ông 80 tuổi khoe người tình trẻ, xoá nỗi lo không ai chăm sóc lúc cuối đời\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/cu-ong-80-tuoi-khoe-nguoi-tinh-tre-xoa-noi-lo-khong-ai-cham-soc-luc-cuoi-doi-2211564.html\">Cụ ông 80 tuổi khoe người tình trẻ, xoá nỗi lo không ai chăm sóc lúc cuối đời</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">THUỴ SĨ - Việc sinh ít thậm chí không sinh con khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn khi tuổi cao, không có người chăm sóc. Ông Walter Schütz, 80 tuổi, cũng là một trường hợp như vậy. Nhưng ông đã có hướng đi riêng.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"700352\"><a href=\"/say-dam-tinh-tre-nguoi-phu-nu-tha-thiet-muon-bo-chong-700352.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/12/25/11/unnamed-1.jpg?width=0&s=sJOHIPNu--BZTNg3Z3B4dQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/12/25/11/unnamed-1.jpg?width=260&s=ynh6bLQ4V_vwalQbFnjPPw\" alt=\"Say đắm tình trẻ, người phụ nữ tha thiết muốn bỏ chồng\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/say-dam-tinh-tre-nguoi-phu-nu-tha-thiet-muon-bo-chong-700352.html\">Say đắm tình trẻ, người phụ nữ tha thiết muốn bỏ chồng</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">

<p class=\"t-j\">Mợ nói, cậu tôi rất tốt nhưng mợ thật sự muốn ly hôn để đến với người đàn ông ấy. Với mợ, đó mới là người mang lại hạnh phúc.</p>

</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"104598\"><a href=\"/chuyen-tinh-nang-90-chang-38-nguoi-tinh-tre-dau-kho-104598.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/01/10/09/20130110090510_cusong4.jpg?width=0&s=SYhi7xVpAIyK_nMx8aphog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/01/10/09/20130110090510_cusong4.jpg?width=260&s=UzeFcNzi3nwnB4VFgYF4mQ\" alt=\"Chuyện tình nàng 90, chàng 38: Người tình trẻ đau khổ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/chuyen-tinh-nang-90-chang-38-nguoi-tinh-tre-dau-kho-104598.html\">Chuyện tình nàng 90, chàng 38: Người tình trẻ đau khổ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">

<p>Đã mấy lần Linh dẫn người tình già về nhà xin cưới, nhưng cả gia đình bà không đồng ý, đuổi thẳng cổ bà Hạng Thị Sông.</p>

</div>

</div>

</article>

</div>

<!--Sun Dec 10 2023 07:10:49 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Sun Dec 10 2023 07:10:49 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--></div>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-2225197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1550.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-phu-nu-72-tuoi-hanh-phuc-ben-chang-trai-27-tuoi-1551.jpg","updatedDate":"2023-12-11T23:50:58","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225680","title":"4 người con từ chối chăm mẹ 89 tuổi, nhận ra bài học từ câu nói của một đứa cháu","description":"TRUNG QUỐC - Bà Trương, 89 tuổi, có 5 người con nhưng về già lại sống cô độc, không nương nhờ được ở nhà người con nào khiến bà đau lòng khôn tả.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-nguoi-con-tu-choi-cham-me-89-tuoi-nhan-ra-bai-hoc-tu-cau-noi-cua-dua-chau-2225680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/4-nguoi-con-tu-choi-cham-me-89-tuoi-nhan-ra-bai-hoc-tu-cau-noi-cua-mot-dua-chau-1124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:32:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225504","title":"'Lá đơn' xin cưới vợ và chuyện tình thú vị của cặp đôi quen qua mạng","description":"Sau một thời gian yêu xa, Ngọc Ánh vẫn lo lắng đối phương không thật lòng với mình. Cho đến khi hai người về chung một nhà, cô mới thấy cuộc hôn nhân của cả hai chính là định mệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-son-tap-537-co-nang-chia-se-tung-so-chong-la-ke-lua-dao-2225504.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/anhdd-823.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225360","title":"Triệu phú sống không điện thoại để lại toàn bộ tài sản 13 triệu USD làm từ thiện","description":"MỸ - \"Triệu phú bí mật\" sống khiêm tốn cả đời, để lại toàn bộ tài sản trị giá 13 triệu USD cho tổ chức từ thiện khi qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-phu-song-khong-dien-thoai-de-lai-toan-bo-tai-san-13-trieu-usd-lam-tu-thien-2225360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/trieu-phu-song-khong-dien-thoai-de-lai-toan-bo-tai-san-13-trieu-usd-lam-tu-thien-988.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225201","title":"Cơn ác mộng của cụ bà 77 tuổi lạc vào lưới tình của người yêu trẻ tuổi","description":"MỸ - Kẻ lừa đảo qua mạng tự nhận là \"ông trùm ngành xây dựng\" liên tục gửi những tin nhắn đầy đam mê cho bà và tình yêu giữa hai người chớm nở.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-ac-mong-cua-cu-ba-77-tuoi-lac-vao-luoi-tinh-cua-nguoi-yeu-tre-tuoi-2225201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/con-ac-mong-cua-cu-ba-77-tuoi-lac-vao-luoi-tinh-cua-nguoi-yeu-tre-tuoi-322.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224743","title":"Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con","description":"Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-my-day-con-khi-muon-xe-phai-tra-lai-voi-binh-xang-that-day-2224743.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/khi-muon-xe-phai-tra-lai-voi-binh-xang-that-day-bai-hoc-ty-phu-my-day-con-1392.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225153","title":"Niềm vui ngày cuối tuần của hơn 500 bà con dân tộc thiểu số ở Hà Giang","description":"Nghe tin CLB tình nguyện Blouse trắng và CLB Mô tô thể thao (Hà Nội) về khám bệnh, tặng quà, bà con dân tộc thiểu số ở xã Khâu Vai phấn khởi, vượt đường xa đến chờ đoàn từ thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/niem-vui-ngay-cuoi-tuan-cua-hon-500-ba-con-dan-toc-thieu-so-o-ha-giang-2225153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/niem-vui-ngay-cuoi-tuan-cua-hon-500-ba-con-dan-toc-thieu-so-o-ha-giang-155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223706","title":"Người đàn ông mê nhặt rác, bị gọi 'khùng' vì chở cả xe tải rác về nhà","description":"Gần chục năm qua, anh Lê Thành Long (Đà Nẵng) nhặt rác thải từ biển mang về nhà, tái chế thành vật dụng hữu ích. Mong muốn của anh là lan toả ý thức giữ gìn môi trường đến mọi người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-me-nhat-rac-bi-goi-khung-vi-cho-ca-xe-tai-rac-ve-nha-2223706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nguoi-dan-ong-me-nhat-rac-bi-goi-khung-vi-cho-ca-xe-tai-rac-ve-nha-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225105","title":"Cô dâu người Việt Nam hiến tặng một quả thận cho chị chồng","description":"Sau một thời gian dài chứng kiến cảnh chị gái của chồng bị bệnh nặng, chị Lee Yun-ha, một cô dâu đến từ Việt Nam, quyết định hiến tặng một quả thận giúp chị chữa bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-nguoi-viet-nam-hien-than-cho-chi-chong-2225105.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitled-3-171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T04:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224790","title":"Cô gái kể kỷ niệm vượt cạn nhớ đời: Bệnh viện phát loa giữa đêm tìm cha đứa trẻ","description":"Trước cưới 2 ngày, cô gái trẻ phát hiện mình mang thai. Đến lúc đi sinh, cô ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo chồng “mất tích”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-tam-su-me-bim-sua-tap-208-co-gai-ke-ky-niem-vuot-can-nho-doi-2224790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-gai-ke-ky-niem-vuot-can-nho-doi-benh-vien-phat-loa-giua-dem-tim-cha-dua-tre-1297.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T17:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2187431","title":"Những phận đời mưu sinh đêm Hà Nội","description":"Dù ngày hè nắng hay ngày đông giá rét, có những phận đời vẫn miệt mài mưu sinh với công việc từ tờ mờ sáng đến đêm khuya.","displayType":19,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-phan-doi-muu-sinh-dem-ha-noi-2187431.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anvat8-1-1-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224670","title":"Điều kỳ diệu từ mật khẩu két sắt bà nội để lại cho đứa cháu không hưởng thừa kế","description":"TRUNG QUỐC - 6 năm bà nội dọn đến sống cùng khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương, tình thân ngọt ngào mà trước giờ mình chưa từng cảm thấy. Ngày bà mất, điều bất ngờ đã xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-ba-6-nam-nhung-khong-duoc-huong-thua-ke-chau-noi-nhan-ra-bai-hoc-cuoc-song-2224670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anhdd-pikist1-1204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222930","title":"9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo","description":"Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-2222930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-1271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223834","title":"Qua đời ở tuổi 99, tỷ phú để lại lời khuyên giúp tránh sai lầm lớn trong cuộc sống","description":"MỸ - Tỷ phú Charlie Munger mới qua đời ở tuổi 99. Ông để lại những bài học kinh nghiệm quý giá không chỉ áp dụng trong đầu tư mà cả trong cuộc sống thường ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/qua-doi-o-tuoi-99-ty-phu-de-lai-loi-khuyen-giup-tranh-sai-lam-lon-2223834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/qua-doi-o-tuoi-99-ty-phu-de-lai-loi-khuyen-giup-tranh-sai-lam-lon-trong-cuoc-song-607.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:27:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223960","title":"Dân số già: Thử khai thác tiềm năng thay vì coi người già là gánh nặng","description":"“Hiện chúng ta có 400 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi, hơn 200 ngàn chủ doanh nghiệp là người cao tuổi”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-so-gia-thu-khai-thac-tiem-nang-thay-vi-coi-nguoi-gia-la-ganh-nang-2223960.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dan-so-gia-thu-khai-thac-tiem-nang-thay-vi-coi-nguoi-gia-la-ganh-nang-1012.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224154","title":"Vinh danh gương mặt phụ nữ khởi nghiệp thông minh","description":"Sáng ngày 7/12/2023, hội thảo kỷ niệm 5 năm khởi nghiệp thông minh cho phụ nữ - kết nối và phát triển đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều gương mặt phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-danh-guong-mat-phu-nu-khoi-nghiep-thong-minh-2224154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/img-4245-817.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223918","title":"Cặp đôi bên nhau 64 năm chưa từng cãi vã nhờ bí quyết cực đơn giản","description":"MỸ - Những người thân của cặp đôi chia sẻ rằng họ chưa bao giờ chứng kiến 2 người cãi nhau hay nói chuyện không tốt về nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cap-doi-ben-nhau-64-nam-chua-tung-cai-va-nho-bi-quyet-cuc-don-gian-2223918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-doi-ben-nhau-64-nam-chua-tung-cai-va-nho-bi-quyet-cuc-don-gian-22.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223849","title":"Cha mẹ nô nức đưa con đi check in ‘Khu rừng pha lê’ cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 14km","description":"Như một món quà gửi tặng cư dân và chào đón năm mới 2024, chủ đầu tư Thành phố xanh Ecopark thiết kế “Khu rừng pha lê” lung linh với cây thông khổng lồ, liên tục đổi màu với 16 sắc màu rực rỡ.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-me-no-nuc-dua-con-di-check-in-khu-rung-pha-le-cach-ho-hoan-kiem-chi-14km-2223849.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cha-me-no-nuc-dua-con-di-check-in-khu-rung-pha-le-cach-ho-hoan-kiem-chi-14km-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221867","title":"Chồng Nhật ngại tạo dáng, vợ Việt chờ 5 năm chụp ảnh cưới tuyệt đẹp 0 đồng","description":"Lúc đám cưới, anh chồng người Nhật không thích chụp ảnh nên chị Chúc Lan không có ảnh cưới. Sau 5 năm kết hôn, chị Lan tự tay thực hiện bộ ảnh cưới 0 đồng, ngập tràn hạnh phúc bên chồng.","displayType":19,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-nhat-ngai-tao-dang-vo-viet-cho-5-nam-chup-anh-cuoi-tuyet-dep-0-dong-2221867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chong-nhat-ngai-tao-dang-vo-viet-cho-5-nam-chup-anh-cuoi-tuyet-dep-0-dong-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223817","title":"Con gái cụ Hoàng Đạo Thúy: Cha tôi kiên cường trước bi kịch cuộc đời","description":"\"Mất 4 người con nhưng cha tôi luôn nén nỗi đau, kiên cường trước bi kịch cuộc đời” - con gái cụ Hoàng Đạo Thúy kể.","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-gai-cu-hoang-dao-thuy-cha-toi-kien-cuong-truoc-bi-kich-cuoc-doi-2223817.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/con-gai-cu-hoang-dao-thuy-cha-toi-kien-cuong-truoc-bi-kich-cuoc-doi-1608.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2223783","title":"‘Tô cam cùng TH 2023’:Chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt","description":"“Tô cam cùng TH là cùng nhau, tôi và bạn sẽ hiểu hơn, cất tiếng nói rõ ràng hơn, hành động cụ thể để có thể chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!” - một khách hàng của TH true mart chia sẻ khi tham gia chiến dịch “Tô cam cùng TH 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/to-cam-cung-th-2023-chung-tay-vi-hanh-phuc-dich-thuc-cua-phu-nu-va-tre-em-viet-2223783.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/to-cam-cung-th-2023chung-tay-vi-hanh-phuc-dich-thuc-cua-phu-nu-va-tre-em-viet-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223676","title":"Độc giả may mắn nhận quà chương trình Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng đợt 3","description":"Đợt 3 của chương trình bình chọn Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng đã kết thúc và tìm ra được chủ nhân của 30 phần quà may mắn.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-gia-may-man-nhan-qua-chuong-trinh-nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-dot-3-2223676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doc-gia-may-man-nhan-qua-chuong-trinh-nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-dot-3-782.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:05:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223715","title":"Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân","description":"Ngày 6/12/2023 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống mới với nhiều đặc quyền vượt trội và các hoạt động cộng đồng đẳng cấp, văn minh nhằm kiến tạo môi trường sống hạnh phúc cho cư dân.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinhomes-cong-bo-chien-luoc-nang-tam-chuan-song-cho-cu-dan-2223715.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vinhomes-cong-bo-chien-luoc-nang-tam-chuan-song-cho-cu-dan-765.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223517","title":"Ông bố bế hai con quẩy đám cưới cực sung, hình ảnh 'hậu trường' gây bất ngờ","description":"Đoạn video anh Tùng Lâm hai tay bế hai con, hát cực sung trên sân khấu đám cưới, gây sốt mạng xã hội những ngày qua.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-bo-be-hai-con-quay-dam-cuoi-cuc-sung-hinh-anh-hau-truong-gay-bat-ngo-2223517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ong-bo-be-hai-con-quay-dam-cuoi-cuc-sung-hinh-anh-hau-truong-gay-bat-ngo-221.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:35:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220263","title":"Cuộc hôn nhân sóng gió và niềm hạnh phúc bất ngờ sau 24 năm","description":"Nghèo khó, không được gia đình chồng chấp nhận, cuộc hôn nhân của mẹ đơn thân chìm đắm trong những cuộc cãi vã. Thế nhưng sau mỗi lần giận chồng, đòi ôm con bỏ đi, bà lại phát hiện mình mang thai.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-tram-nam-tap-173-cuoc-hon-nhan-song-gio-va-niem-hanh-phuc-sau-24-nam-2220263.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cuoc-hon-nhan-song-gio-va-niem-hanh-phuc-bat-ngo-sau-24-nam-1316.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223278","title":"Sập bẫy tình, 8X Yên Bái mất 200 triệu, phải nhập viện điều trị tâm thần","description":"Ly thân chồng, chị Linh Lan bỗng dưng được một người đàn ông Việt sống ở Malaysia quan tâm. Sau 8 tháng bị dẫn dắt vào bẫy tình, chị mất hàng trăm triệu và phải nhập viện điều trị tâm thần.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sap-bay-tinh-8x-yen-bai-mat-200-tram-trieu-phai-nhap-vien-dieu-tri-tam-than-2223278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sap-bay-tinh-8x-yen-bai-mat-200-tram-trieu-phai-nhap-vien-dieu-tri-tam-than-998.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa