Ngày 27/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cảnh báo về một chiêu lừa đảo mới liên quan đến quà tặng tri ân ngày 20/10. Các đối tượng giả mạo nhân viên của các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống siêu thị nổi tiếng, thông báo về việc gửi quà tặng miễn phí. Sau đó, chúng tiếp cận nạn nhân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng và công an tuyên truyền cho bà C. Ảnh: CACC

Cụ thể, bà C. (SN 1964, trú tại quận Tây Hồ) đã thấy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung "YODY Thời Trang Mọi Nhà" tặng quà nhân ngày 20/10 cho khách hàng. Bà chủ động nhắn tin để nhận quà miễn phí và được một người tự xưng là chuyên viên chăm sóc khách hàng liên hệ.

Đối tượng này hướng dẫn bà thực hiện một số nhiệm vụ để có cơ hội nhận tiền và quà tặng. Do nhẹ dạ cả tin, bà C. đã chuyển khoảng 50 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm tiền để nhận được phần quà lớn hơn.

Chiều 24/9, khi bà C. đến một ngân hàng trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) để chuyển thêm 40 triệu đồng, giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã báo cho Công an phường Thụy Khuê. Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng thuyết phục, bà C. đã dừng lại và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng hay tham gia các chương trình tri ân miễn phí. Đây có thể là chiêu trò lừa đảo nhằm đánh vào tâm lý thích quà tặng của nhiều người. Nếu gặp phải các trường hợp nghi vấn, người dân nên đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết.