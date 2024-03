Ngày 8/3, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh (A4), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết thai phụ đến khám hôm 6/3, kết quả siêu âm ghi nhận chị đang thiếu ối, thai nhi nặng 2,8kg.

Theo bác sĩ Đạo, nhiều người phát hiện có thai muộn song chỉ khoảng dưới 20 tuần. "Dù vẫn có những trường hợp 'sinh con mới biết mang bầu' nhưng đó là trường hợp học sinh cấp 2, đang tuổi dậy thì, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, sinh lý hoặc sợ hãi không dám nói với gia đình", bác sĩ Đạo nói.

Vì thế, trường hợp gần 30 tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu. Bệnh nhân này chưa lập gia đình và chưa từng mang thai. Bác sĩ tư vấn bệnh nhân nhập viện theo dõi nhưng chị muốn về nhà thông báo với gia đình trước, hiện đã nhập viện ở quê.

Thai phụ cho biết thường kinh nguyệt không đều, cơ địa mập mạp, không nhận thấy sự thay đổi của cơ thể. Thấy bụng to dần, chị chỉ nghĩ do béo lên và chưa từng đi khám. Gần đây, bụng to lên quá nhiều, khó chịu, chị mới đến bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ dù ở tuổi nào khi bị mất kinh bất thường, rối loạn kinh nguyệt nên đi khám sớm để xác định có thai hay không, vị trí, tình trạng thai nhi và sức khỏe của mẹ.