Người phụ nữ tử vong với vết cắt ở cổ, người tình kém 11 tuổi đầu thú

Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ án mạng sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi rồi đến công an địa phương đầu thú.

Theo cơ quan công an, nghi can đầu thú về hành vi giết người là Lê Công Ty (35 tuổi, quê Đồng Tháp). Còn nạn nhân bị sát hại là bà P.T.K.D. (46 tuổi, ngụ quận 12). Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: L.A Trước đó, sáng 7/9, nghi phạm Lê Công Ty đến trụ sở công an địa phương đầu thú và khai báo vừa sát hại bà D. tại nhà riêng ở khu phố 6, phường Thới An. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, lực lượng công an tạm giữ Lê Công Ty lại để lấy lời khai, đồng thời cử tổ công tác xuống căn nhà để kiểm tra. Tại căn nhà, công an phát hiện bà D. đã tử vong, có vết cắt ở cổ. Theo khai báo của Lê Công Ty, vì mâu thuẫn nên đã sát hại người tình. Hàng xóm cho hay, Lê Công Ty và bà D. chung sống như vợ chồng nhiều năm nay.