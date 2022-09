Người thân nghẹn ngào chờ nhận dạng thi thể 32 người trong vụ cháy quán karaoke

Hàng chục người đứng chờ trước bệnh viện để nhận dạng thi thể của thân nhân. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 7/9, tiếng xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, về Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Tại hiện trường, nhiều người là thân nhân các nạn nhân có mặt khá sớm, chờ ngóng tin người thân. Nhiều người không cầm nổi nước mắt, gào khóc đòi vào trong, song xung quanh an ninh đã siết chặt. Cảnh sát phong tỏa khu vực, tiếp tục tìm kiếm vì nghi có người còn kẹt lại trong các phòng hát.

Đứng bên ngoài quán karaoke, ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt khốc hác, chị Hà khóc nấc khi nhắc đến anh trai, 37 tuổi, vẫn chưa rõ tung tích. Mọi thông tin về người anh trai, một trong những khách tới karaoke chơi vào đêm hôm trước vẫn còn mù mờ.

Chị Hà cùng người thân đi tìm tung tích anh trai trong quán karaoke ở hiện trường. Ảnh: Như Sỹ.

Giọng nghèn nghẹn, chị Hà kể, khuya hôm trước cả gia đình đang ở trong nhà thì hay tin quán karaoke cháy. Lúc này, mọi người tá hỏa bởi anh trai có hẹn với đối tác rồi vào karaoke, nên tức tốc tới hiện trường.

“Từ khuya qua tới nay, chúng tôi quanh quẩn ở đây, song vẫn chưa có thông tin về anh của mình. Điện thoại thì đổ chuông, nhưng tới trưa thì không còn liên lạc được, tôi chỉ thấy chiếc xe bán tải còn ở bên trong quán”, chị Hà nói và cho biết gia đình chưa rõ người thân mình còn sống, hay đã chết, nên vẫn cố hy vọng có phép màu.

Ngoài chị Hà, vợ của người anh trai cũng “đứng ngồi không yên”; nhận được tin, chị vội gửi hai con nhỏ cho người thân đi tìm chồng. Chị vợ nhiều lúc không còn sức, ngã quỵ, được người dân gần đó trấn an.

Đến hơn 17h, khi thấy hai xe cứu thương lần lượt rời hiện trường, biết trong đó có thi thể đưa về Bệnh viện Thuận An, chị Hà cùng thân nhân nhào theo, mong được nhận diện, tìm anh trai mình.

Cảnh sát phát loa thông báo tới người thân ở bên ngoài bệnh viện. Ảnh: Chí Hùng.

Cách đó gần 10 km, Bệnh viện Đa khoa Thuận An, cũng có hàng chục người thân các nạn nhân đứng chờ nhận diện thi thể. Không khí u buồn bao trùm, ai cũng im lặng, nhìn theo đoàn xe cứu thương ra vào.

Cứ sau một khoảng thời gian chờ đợi, lực lượng chức năng lại phát loa thông báo tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng của thi thể để người nhà có thể vào làm thủ tục, đưa về mai táng. Do lượng người đông, cảnh sát phải yêu cầu nhóm người này di chuyển về cổng số 2, nơi giao nhận thi thể.

Mái tóc “muối tiêu”, khuôn mặt nhăn nhúm, ông Đỗ Văn Lan, ngồi thụp một góc ở lề đường. Người đàn ông 50 tuổi, ít nói, đôi mắt buồn. Thi thoảng thấy có loa thông báo, ông đứng dậy nghe, song không thấy tên cháu rể của mình, lại cúi mặt. Xung quanh, nhiều người cũng chung tâm trạng như thế.

Ông Đỗ Văn Lan buồn bã khi nhiều giờ trôi qua vẫn chưa tìm ra được cháu rể. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Lan quê ở Vũng Tàu. Sáng nay, người thân gọi điện, cho biết cháu rể có tới quán karaoke chơi, tới giờ vẫn chưa có thông tin. Thương cháu, ông một mình bắt xe đò tới Bình Dương. 15h hôm nay, sau nhiều giờ ngồi trên xe khách, ông tới được hiện trường, nhưng mọi người lại bảo tới bệnh viện, lại bắt xe tìm tới.

“Cháu rể ở quê mới lên đây chơi ít hôm thì gặp chuyện chẳng lành. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, để cháu bình an trở về”, ông Lan tâm sự.

Ngồi cách không xa ông Lan, anh Trịnh Văn Tùng, quê Thanh Hóa cũng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Anh Tùng cho biết, sáng nay, người thân ở quê nhà gọi báo em trai của anh vào karaoke chơi, nhưng giờ vẫn không liên lạc được. Anh Tùng gác lại công việc, tìm tới hiện trường. Suốt từ sáng tới chiều, sau nhiều giờ trôi qua, vẫn chưa có thông tin gì về người em, giờ anh chỉ biết tới bệnh viện và chờ đợi.

Một phụ nữ gào khóc khi nhận dạng thi thể là người thân của mình. Ảnh: Chí Hùng.

Ảnh: Chí Hùng

Theo ghi nhận, đến 16h cùng ngày, có hàng chục người khác chung tình cảnh như ông Lan, anh Tùng, chờ đợi nhận dạng, ngóng tin người thân. Trong tiềm thức của họ vẫn trông ngóng với hy vọng là người thân đã thoát được lúc đám cháy bùng lên.

Trước đó vào 21h ngày 6/9, sau tiếng nổ lớn, quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phúc, bốc cháy. Lửa bùng nhanh, bao phủ. Bên trong quán lúc này có. khoảng 40 người gồm nhân viên và khách. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Một số người hoảng sợ nhảy trên tầng cao xuống, bị thương. Số khác lên sân thượng, được cảnh sát cứu hỏa giải cứu.

Đến chiều nay, hiện trường karaoke vẫn đang bị phong tỏa. Lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, tìm kiếm vì nghi còn người kẹt bên trong. Đến nay có 32 người được xác nhận tử vong trong vụ cháy.