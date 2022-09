Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo khẩn sau vụ cháy quán karaoke ít nhất 13 người chết

Trưa 7/9, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND Bình Dương ký văn bản gửi các cơ quan chức năng, địa phương về việc phối hợp, xử lý liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Theo UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhằm đảm bảo công tác phối hợp khắc phục hiệu quả, kịp thời hậu quả của vụ cháy.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận bên trong hiện trường karaoke bốc cháy. Ảnh: Chí Hùng.

Người đứng đầu tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), khẩn trương xác minh nhân thân của người bị nạn.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần phối hợp UBND TP Thuận An tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn và phải theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Tỉnh cũng yêu những người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; tập trung hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Trao đổi với PV tại hiện trường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương luôn được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Qua sự việc đáng tiếc này, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tổng kiểm tra về công tác PCCC đối với tất cả các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, nhà ở, đặc biệt là loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar.

Trong khi đó, tin từ UBND tỉnh Bình Dương lúc 13h chiều nay cho biết, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú đã là 13 người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke trên bất ngờ bốc cháy. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy, có trường hợp nhảy từ trên tầng cao xuống bị thương, số khác lên sân thượng được cảnh sát giải cứu.

Tới chiều nay, đám cháy cơ bản được khống chế, song bên trong vẫn còn âm ỉ khói, lính cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát và tìm kiếm vì nghi còn người mắc kẹt.