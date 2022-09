Công an Bình Dương thông tin vụ cháy quán karaoke ít nhất 12 người thiệt mạng

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An).

Nhận tin báo, công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đến trưa nay (7/9), trời đổ mưa tầm tã, nhưng công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Chí Hùng

Công an Bình Dương xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng.

Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng cao 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng triển khai, gọi chi viện từ nhiều đơn vị. Các chiến sĩ kịp thời cứu được hơn 12 người mắc kẹt trong khói lửa.

Do vụ hỏa hoạn khá lớn, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế đám cháy và cứu hộ kéo dài suốt đêm 6/9.

Theo ông Dũng, các lực lượng chức năng đang lục soát tất cả các phòng vì có những phòng hát theo khai báo là không có khách nhưng chưa biết thời điểm xảy ra cháy có ai chạy vào không.

Hiện lực lượng công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể, chưa rõ nhân thân, lai lịch.