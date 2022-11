Chàng trai Việt cứu cụ ông người Nhật được trao giấy khen

Ngày 22/10, anh Can Do Trien (35 tuổi) đang đi dạo trong công viên chùa Daiichi ở tỉnh Shiga (Nhật Bản) để chụp ảnh phong cảnh thì phát hiện một người bị mắc kẹt trong đầm lầy.

"Tiếng kêu rất yếu vì toàn thân ông ta bị ngập trong bùn. Chiếc xe đạp cũng nằm gần đó”, Can Do Trien nói.

Không tự kéo được nạn nhân lên, anh Trien bấm máy gọi cho tổng đài cứu hộ. Tuy nhiên vì tiếng Nhật của anh không tốt nên không thể diễn đạt cho nhân viên tổng đài hiểu.

Anh Can Do Trien nhận bằng khen bằng tiếng Việt.

"Tôi chụp ảnh lại và vội đi tìm người tới cứu. Thật may tôi nhìn thấy hai cậu học sinh trung học và liền cho họ xem bức ảnh. Sau đó, hai cậu học sinh đã giúp tôi gọi cứu hộ tới", anh Trien nói.

Sau đó, Can Do Trien và hai cậu học sinh quay lại nơi người đàn ông đang ngập trong bùn, nắm lấy tay ông ta và liên tục động viên cho đến khi cứu hộ tới.

"Tôi cảm thấy nhẽ nhõm hẳn khi lực lượng cứu hộ đến. Tình hình lúc đó khá nguy cấp nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn", Can Do Trien nói.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là một cụ ông 80 tuổi. Hiện ông được điều trị trong bệnh viện và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 16/11, sở cảnh sát thành phố Koga (tỉnh Shiga) trao giấy khen viết bằng tiếng Việt cho anh Do Can Trien với hi vọng gia đình có thể hiểu được hành động dũng cảm của anh.

Tại buổi lễ, ông Hidenori Takioka, lãnh đạo sở, gửi lời cảm ơn vì hành động cứu người kịp thời của anh Trien.

"Đây là lần đầu tiên sở trao giấy khen bằng tiếng Việt", phát ngôn viên sở cảnh sát Koga cho biết.

Một lá thư cảm ơn cũng sẽ được trao cho hai nam sinh trung học vào một ngày khác.

Anh Can Do Trien đến Nhật Bản vào năm 2018, là công nhân tại nhà máy gia công kim loại Yatsushiro. Anh dự định sẽ về nước vào cuối năm nay.

"Tôi đang rất nóng lòng muốn kể với gia đình mình về điều này", anh Trien nói.

Theo Asahi