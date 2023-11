Cảnh trong phim 'Người vợ cuối cùng'.

Người vợ cuối cùng chiếu sớm từ 1/11 và nhanh chóng lên ngôi quán quân phòng vé Việt ngay cuối tuần đầu tiên với doanh thu khá. Tuy nhiên, vị trí đầu bảng lập tức thay đổi sau khi bom tấn siêu anh hùng The Marvel (Biệt đội Marvel) có các suất chiếu sớm từ tối 9/11 và chính thức ra rạp từ 10/11. Tại hệ thống chiếu phim lớn nhất Việt Nam, Biệt đội Marvel đang là tác phẩm hot nhất với suất chiếu dày đặc.

Đến sáng 11/11, phim đã thu về 9,45 tỷ đồng với 3.000 suất chiếu, theo Box Office Việt Nam. Bám sát Biệt đội Marvel là bộ phim tài liệu ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour (Những kỷ nguyên của Taylor Swift). Ở tuần thứ 2 công chiếu tại Việt Nam, tác phẩm này vẫn duy trì vị trí á quân với doanh thu ấn tượng dù chỉ có hơn 200 suất chiếu/ngày. Hiện Những kỷ nguyên của Taylor Swift đã thu hơn 13 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

'Biệt đội Marvel' đang hot nhất rạp Việt.

Trong khi đó, Người vợ cuối cùng chỉ đứng thứ 3 bảng xếp hạng doanh thu dù vẫn có khoảng 2.000 suất chiếu/ngày. Theo Box Office Việt Nam, bộ phim này hiện đã cán mốc 60 tỷ đồng.

Tuần tới dự báo Người vợ cuối cùng còn chật vật hơn ngoài phòng vé khi bom tấn tiếp theo của Hollywood là Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) chính thức ra rạp.

