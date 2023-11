Trailer phim 'The Marvels'

Bom tấn về nữ siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel sẽ đổ bộ rạp chiếu toàn cầu cũng như Việt Nam vào cuối tuần này, trở thành đối thủ đáng sợ nhất của bất cứ bộ phim nào đang trình chiếu. The Marvels (Biệt đội Marvels).

'The Marvels' (Biệt đội Marvels) với sự góp mặt của nữ diễn viên Brie Larson chiếu sớm từ 19h ngày 9/11.

Sau khi kỷ nguyên Đa Vũ trụ (Multiverse) mở rộng qua hai mùa phim Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), The Marvels được cho là sẽ mở đường cho các Dị Nhân gia nhập MCU với Deadpool 3 ra mắt vào năm sau. Bản thân Kamala cũng đã được giới thiệu là một Dị Nhân kèm nhạc nền của loạt hoạt hình X-Men (1997) nổi tiếng.



Cái kết của Ms. Marvel còn liên kết thẳng tới The Marvels khi vòng tay của Kamala bất ngờ phát sáng và cô nàng lập tức hoán đổi vị trí với Carol khi dùng sức mạnh. Lý do là bởi vòng tay của Kamala vốn là một cặp và chiếc còn lại đang thuộc về Dar-Benn (Zawe Ashton) - một vị tướng người Kree mang mối thù sâu đậm với Carol Danvers.

The Marvels không chỉ là hành trình chống lại kẻ thù mà còn là tìm ra sự liên kết giữa bộ ba nữ siêu anh hùng, đồng thời giải mã sức mạnh, nguồn gốc bí ẩn của cặp vòng. Chi tiết khiến fan không khỏi chú ý là chiếc vòng từng giúp Kamala du hành về quá khứ. Từ đây, nhiều giả thuyết cho rằng món bảo vật này có liên quan đến Kang the Conqueror (Jonathan Majors) giống Thập Luân của Shang-Chi (Simu Liu).

The Marvels được cho là sẽ đóng vai trò bước ngoặt trong việc mở rộng MCU ra cùng thương hiệu X-Men, đồng thời kết nối chặt chẽ tới hai bom tấn lớn là Avengers: The Kang Dynasty (2026) và Avengers: Secret Wars (2027) quy tụ hàng loạt siêu anh hùng Marvel.

Cảnh trong phim 'Yêu lại vợ ngầu'.

Ra rạp cùng ngày với The Marvels là bộ phim hài, lãng mạn tại Hàn Quốc Yêu lại vợ ngầu (Love Reset).

Với sự tham gia của Kang Ha-neul và Jung So-min, phim đã từng bước chinh phục mọi trái tim của khán giả Hàn Quốc. Hiện phim đã đạt 2 triệu vé bán ra kể từ khi khởi chiếu chính thức vào ngày 3/10, thu về 19 tỷ won (tương đương 370 tỷ đồng). Thành tích này đưa tác phẩm vào Top 4 phim Hàn có doanh thu cao nhất trong năm 2023 (sau The Round Up, Smugglers và Concrete Utopia).

Nội dung Yêu lại vợ ngầu xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ No Jung Yeol (Kang Ha-neul) và Hong Na Ra (Jung So-min). Từ cuộc sống hôn nhân màu hồng, cả hai dần “hiện nguyên hình” trở thành cái gai trong mắt đối phương với vô vàn thói hư, tật xấu. Không thể đi đến tiếng nói chung, Jung Yeol và Na Ra quyết định ra tòa ly dị. Tuy nhiên, họ phải chờ 30 ngày cho đến khi mọi thủ tục chính thức được hoàn tất.

Trong khoảng thời gian này, một vụ tai nạn xảy ra khiến cả hai mất đi ký ức và không nhớ người kia là ai. Từ thời gian 30 ngày chờ đợi để được “đường ai nấy đi”, tình huống trớ trêu này khiến cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm trở lại.

Nam diễn viên Kang Ha-neul bày tỏ kỳ vọng lớn vào sự trở lại lần này cùng Jung So-min: "Đây không phải là một phim hài - lãng mạn mà là phim hài xỉu - lãng mạn. Tôi và Jung So-min đã từng diễn chung trong phim Twenty nên có thể thoải mái bùng nổ năng lượng hài hước. Tôi muốn cho mọi người thấy tương tác ăn ý giữa chúng tôi như những gì khán giả đã mong đợi”, Kang Ha-neul chia sẻ trong video hậu trường.

Sự xuất hiện của The Marvels và Yêu lại vợ ngầu ngoài rạp cuối tuần này dự báo sẽ thay đổi vị trí bảng xếp hạng doanh thu sôi động mấy tuần qua với sự thống trị của hai phim Việt là Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng.

Trailer 'Yêu lại vợ ngầu'