Nguồn cung xăng dầu tại TP.HCM vẫn gặp khó

Tại buổi họp báo chiều 20/10, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho biết, tuy tình hình đã hạ nhiệt so với thời gian trước nhưng nguồn cung xăng dầu vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu và nguồn cung từ các nước trên thế giới. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ hai nhà máy lọc dầu trong nước.

Theo ông Tú, Sở Công Thương TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương cũng như các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp phân phối, nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo hàng cung ứng cho thị trường, không để người dân không thiếu xăng dầu.

Trước phản ánh hiện tượng tái thiếu xăng dầu tại một vài cây xăng, cửa hàng, đại diện Sở Công Thương đánh giá đây là tình trạng thiếu hụt cục bộ ở cửa hàng xăng dầu tư nhân do các đơn vị này phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp phân phối, đơn vị vận tải.

Còn đối với doanh nghiệp lớn có hệ thống phân phối, các cửa hàng xăng cùng hệ thống thì việc đảm bảo cung ứng xăng dầu tương đối ổn định. Doanh nghiệp lớn có kho chứa, hệ thống vận chuyển tốt.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM tại họp báo. (Ảnh: Thành Nhân)

“Vừa qua, Sở đã đề xuất UBND thành phố chấp thuận cho xe bồn vận chuyển xăng dầu di chuyển vào nội đô trong khoảng thời gian trước đây không được phép để duy trì cung ứng nhiên liệu. Các ngành chức năng đang cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân”, ông Tú nói.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 13/10, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), cho hay, Tập đoàn Petrolimex đã có kế hoạch nhập hàng về Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè từ đầu tháng 11 để đảm bảo nguồn cung liên tục, không bị gián đoạn. Với lượng bổ sung này, Petrolimex Sài Gòn hoàn toàn có khả năng đáp ứng được cho các cửa hàng của Petrolimex không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn ở các tỉnh khu vực phía Nam.

Đơn vị cam kết không có bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Tất cả các cửa hàng khi đã mở bán thì người dân tới đổ bao nhiêu cũng được và không giới hạn số lượng đổ xăng mỗi lần.

Từ ngày 13-17/10, Petrolimex nhập về Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 100.000m3 xăng dầu, trong đó có 80.000m3 xăng dầu nhập khẩu và 20.000m3 là xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước. Dự kiến, trong tháng 10, doanh nghiệp sẽ nhập tiếp 30.000-40.000m3 xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước và 80.000m3 dầu nhập khẩu, theo Giám đốc Petrolimex Sài Gòn.