Nguy hại từ sơn chì: Mối họa nhiều người vẫn thờ ơ

Tuần lễ Quốc tế Phòng chống Nhiễm độc Chì (ILPPW) là sáng kiến của Liên minh Toàn Cầu về Loại bỏ Sơn chì do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn dắt. Được phát động lần đầu tiên vào tháng 10/2013, Tuần lễ này diễn ra vào tuần thứ ba của tháng mười hàng năm. Tuần lễ ILPPW năm 2022 đánh dấu 10 năm nỗ lực hành động loại bỏ sơn chì. “Nói không với nhiễm độc chì” là thông điệp chính của chiến dịch năm nay để nhắc nhở các chính phủ, các tổ chức xã hội, ngành y tế, ngành công nghiệp và người dân về những rủi ro của việc phơi nhiễm chì và kêu gọi các bên cùng hành động. Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về những ảnh hưởng đến sức khỏe do phơi nhiễm chì. Chiến dịch cũng thúc giục hành động hơn nữa để loại bỏ sơn có chì thông qua hành động quản lý cấp quốc gia.