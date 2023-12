Trang Carcoops vừa cập nhật chi tiết hơn các vấn đề nhược điểm của MG5, khiến mẫu xe bị đánh giá "0 sao" trong Chương trình Đánh giá an toàn xe mới ANCAP tại Australia. Đây là mẫu xe thứ 3 bị xếp vào mức đánh giá thấp nhất của ANCAP, bên cạnh mẫu SUV Mahindra Scorpio và mẫu xe Van Mitsubishi Express.

Theo bà Carla Hoorweg, Giám đốc điều hành ANCAP, MG5 và Mahindra Scorpio bị điểm thấp nhất vì “thiếu những trang bị an toàn tiêu chuẩn, vốn đã có mặt trên các mẫu xe hiện đại”, đồng thời “cả 2 mẫu xe đều không đủ tiêu chuẩn an toàn bảo vệ hành khách”.

MG5 có thiết kế trẻ trung và mức giá hấp dẫn, tuy nhiên trang bị an toàn không được đánh giá cao tại Australia.

Để đạt được điểm tuyệt đối 5 sao, phương tiện thử nghiệm phải đạt được từ 70-80% điểm tối đa theo 4 tiêu chí đánh giá chính.

Cụ thể, đầu tiên tiêu chí "Bảo vệ người lớn" sẽ xem xét mức độ chiếc xe bảo vệ người ngồi hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai qua các bài thử va chạm trực diện đầu xe, va chạm lệch đầu xe, va chạm trực diện vào thân xe, va chạm góc xiên vào thân xe, va chạm từ phía đuôi và khả năng giải thoát người. Ở tiêu chí này, mức độ bảo vệ của MG5 là "tệ" và không đủ điểm để đạt 1 sao. Hành khách dễ bị chấn thương vùng ngực và chân nhất.

Đáng chú ý, độ siết dây đai an toàn trên MG5 vượt quá giới hạn cũng có thể gây chấn thương hay cấu trúc phía sau bảng taplo cũng bị chỉ ra có nguy cơ gây thêm tổn thương cho người ngồi bên trong xe.

Ở tiêu chí thứ hai "Bảo vệ trẻ em ngồi hàng ghế sau" với hai thử nghiệm va chạm phía trước và sau, cho thấy lực tác động trên đầu và cổ hình nộm trẻ em “cao hơn đáng kể" so với hầu hết các loại xe hiện tại trên thị trường Australia. Có tới 3 trong số 4 hình nộm đã nhận kết quả “kém” trong các thử nghiệm tác động trực diện và tác động bên hông xe. Phiên bản tiêu chuẩn MG5 Vibe không được trang bị bộ căng dây an toàn và bộ giới hạn tải ở cả ghế trước và sau, trong khi phiên bản MG5 Essence thiếu những trang bị này ở hàng ghế sau.

Ở 2 tiêu chí còn lại là "Bảo vệ người đi bộ" và "Hỗ trợ an toàn", mẫu xe MG5 tiếp tục nhận được điểm thấp không đủ 1 sao khi hoàn toàn thiếu vắng các trang bị như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù, hay bị giới hạn như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống giám sát tình trạng người lái hoặc cảnh báo có trẻ em tại hàng ghế sau…

Mẫu SUV thương hiệu Ấn Độ cũng bị đánh giá 0 sao về khả năng bảo vệ cho người lái và hành khách trong xe.

Đối với mẫu SUV thương hiệu Ấn Độ Mahindra Scorpio, xe cũng đã nhận được các đánh giá kém tương tự mẫu xe MG5 đến từ Trung Quốc.

Các chuyên gia cũng phát hiện chiếc xe Mahindra Scorpio thiếu các điểm cố định dây an toàn cho trẻ em ở hàng ghế thứ ba, không có túi khí trung tâm ở hàng ghế trước và trong một thử nghiệm va chạm bên hông, dây an toàn của người lái thậm chí còn bị bung ra. Đặc biệt, ở mẫu Mahindra Scorpio phiên bản 7 chỗ bán tại New Zealand, ghế giữa của hàng ghế thứ 2 chỉ có dây đai an toàn thắt ngang qua bụng (loại 2 điểm) thay vì phải có dây đai an toàn 3 điểm.

“MG5 và Mahindra Scorpio đều là những mẫu xe lần đầu được phân phối tại Australia, và rõ ràng những trang bị an toàn trên cả 2 mẫu xe này dường như đều đi sau vài thế hệ so với các dòng xe khác đang có mặt tại thị trường này. Điểm an toàn 0 sao là lời nhắc nhở rõ ràng rằng không phải tất cả các mẫu xe đều có mức độ an toàn như nhau, ngay cả khi chúng là mẫu xe hoàn toàn mới”, bà Carla Hoorweg nói.

MG5 phiên bản mới (ảnh trái) do SAIC Motor Việt Nam phân phối và phiên bản ra mắt năm 2022.

MG vốn là thương hiệu xe Anh quốc nhưng sau đó được bán cho Tập đoàn ô tô Trung Quốc SAIC.

Tại Việt Nam, mẫu xe MG5 phiên bản coupe từng được bán từ tháng 3/2022 với mức giá từ 579 triệu đồng. Đây là phiên bản có thiết kế và trang bị tương tự với chiếc xe MG5 được kiểm tra tại Australia, tuy nhiên gần đây xe đã dừng bán.

Từ tháng 9/2023, SAIC Motor Việt Nam đã ra mắt MG5 phiên bản sedan có thiết kế hoàn toàn khác, vốn chia sẻ thiết kế và công nghệ với mẫu Roewe i5 ở Trung Quốc, và có giá rẻ hơn, chỉ ở mức 399 triệu đồng.

ANCAP là Chương trình đánh giá an toàn xe mới thường niên tại thị trường Australia và New Zealand, ra đời từ năm 1993.

Chương trình xếp hạng an toàn của xe với thang điểm công bố là từ 0-5 sao.

Các mẫu xe phải trải qua hàng loạt thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế như vật lý, độ phá hủy, thử hiệu suất của xe, xem xét các tính năng an toàn và hệ thống phòng tránh va chạm chủ động.

4 tiêu chỉ cơ bản của ANCAP gồm: Bảo vệ người lớn, Bảo vệ người đi bộ (người dùng dễ tổn thương); Bảo vệ trẻ em; Các hệ thống hỗ trợ an toàn.

Nhật Hoàng (Theo Carscoops)

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!