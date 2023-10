Chiều 16/10, tại buổi họp báo, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) về tội Giết người.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh.

Căn cứ vào lời khai ban đầu và tài liệu vụ án, lực lượng chức năng xác định Khanh vì mâu thuẫn với Hồ Yến Nhi (17 tuổi) nên đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân.

Theo lời khai, Khanh cho nạn nhân vay 50 triệu nhưng đòi nhiều lần cô gái không trả. Hắn mời nạn nhân đi ăn, sau đó đưa cô về nhà, sát hại rồi phân xác phi tang.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin với báo chí về vụ án.

Một phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm vào ngày 13/10.

Chiều 13/10, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23h ngày 14/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.