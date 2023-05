Sáng 13/5, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) cho biết: “Sau khi phát hiện nữ sinh viên V.D.L. (SN 2000) tử vong, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục pháp lý và chuyển Công an TP Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền”.

Khu vực người dân phát hiện nữ sinh tử vong. Ảnh cắt từ Clip.

Một lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực”.

Ngoài ra, vị lãnh dạo Công an TP Thái Nguyên cũng thông tin: “Công an xác định, nguyên nhân ban đầu làm nữ sinh V.D.L. tử vong là tự tử. Lý do nạn nhân tự tử là do trầm cảm, nên bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo thủ tục”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h5 ngày 11/5, Công an phường Quang Trung nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nữ sinh tử vong trong phòng trọ tại tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên.

Theo xác minh, nữ sinh vong tên V.D.L. (SN 2000, hộ khẩu thường trú thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang), đang là sinh viên trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.