Được xem như là một trong những nhà thơ đương đại hiếm hoi của Việt Nam có nhiều tác phẩm thơ bán chạy trong hơn 10 năm qua, tiêu biểu trong số đó là Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Chỉ cần tin mình là duy nhất, Đã đi qua thương nhớ... Tuy nhiên, gần 2 năm qua, Nguyễn Phong Việt đã chọn dừng lại với thơ dành cho người lớn để đi tìm những cảm xúc khác trên trang viết.

Nguyễn Phong Việt không ‘quay lưng” với thơ mà anh đi theo một góc nhìn khác: những bài thơ dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Không còn những triết lý sâu sắc và nặng trĩu nỗi niềm dành cho người lớn, bước qua địa hạt thơ thiếu nhi, Nguyễn Phong Việt thật sự đã trở nên trong veo và hồn nhiên thể hiện qua từng câu chữ.

30 bài thơ trong Chúc ngủ ngon do NXB Hội Nhà Văn phát hành là 30 câu chuyện của những người làm cha, làm mẹ đang làm bạn với con của mình:

"Chúc ngủ ngon ba mẹ

cùng gối ôm dịu dàng

để giấc mơ khép cửa

nhoẻn miệng cười yêu thương!"

(Chúc ngủ ngon)

Hoặc một bài thơ ấm áp khác:

"Chiếc bóng là của mình

nhưng lại nằm trên vách

bóng không đi linh tinh

nếu mình thường ngăn nắp.

Khi mặt trời sau lưng

thì bóng dài trước mặt

luôn gắn bó yêu thương

vui buồn không giấu cất.

Bóng và mình bên nhau

từng bước chân khăng khít

như mẹ cha trong đời

dõi theo con mải miết"

(Chiếc bóng của mình)

Cảm xúc yêu thương, câu chuyện mộng mị, vài lần đau ốm hay những lúc ngủ cùng nhau, nửa đêm giật mình thức giấc… của con trẻ được viết ra một cách nhẹ nhàng như hơi thở. Cảm giác Nguyễn Phong Việt thật sự cúi xuống rất thấp, rất lâu… để đặt ánh mắt mình ngang tầm mắt của các em, rồi từ đó kể những câu chuyện cuộc đời dịu dàng nhất có thể.

Chọn thể thơ 5 chữ thể hiện phần lớn cảm xúc trong tập thơ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những bài thơ ngắn theo thể tự do như một nốt lặng rất dễ thương:

"Trong tất cả bức tranh trên thế giới

bức đẹp nhất là vẽ một ngôi nhà

có tiếng cười bi bô của con trẻ

và rạng ngời gương mặt của mẹ cha!"

(Bức tranh đẹp nhất)

Chúc ngủ ngon còn ghi dấu ấn bởi tài năng của họa sĩ Đặng Hồng Quân. Anh cũng chính là người đồng hành cùng nhà thơ Nguyễn Phong Việt ở cả 2 tập thơ thiếu nhi song ngữ Anh-Việt trước đó Xin chào những buổi sáng (2018) và Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ (2021).

Mỗi trang thơ đều có một màu sắc sáng tạo rất riêng được họa sĩ chăm chút qua từng nét vẽ. Có khi là minh họa cho bài thơ nhưng cũng có khi là một câu chuyện khác được kể bởi những mảng màu tươi tắn do Đặng Hồng Quân viết nên.

Tập thơ xinh xắn này còn có sự góp sức của dịch giả Rosy Giang Trần - một người rất tâm huyết với mảng văn học thiếu nhi Việt Nam và hành trình đưa sách Việt ra thế giới.

Tập thơ song ngủ 'Chúc ngủ ngon' sẽ đồng hành với chương trình 'Sách miễn phí cho trẻ em miền vúi và vùng sâu vùng xa' của Hội Nhà văn Việt Nam trong hai năm 2023 - 2024.

Thông tin cập nhật mới nhất, 5.000 bản in trong tổng số 7.000 bản in của tập thơ song ngữ Chúc ngủ ngon may mắn đồng hành với chương trình Sách miễn phí cho trẻ em miền vúi và vùng sâu vùng xa của Hội Nhà văn Việt Nam trong hai năm 2023 - 2024. Mới đây, chương trình vừa đến điểm trường ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để trao tặng sách cho các bạn nhỏ nơi đây.