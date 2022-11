Nhà hàng The Phoenix - Thảnh thơi tận hưởng chuyến bay

The Phoenix là một trong những nhà hàng thuộc SASCO - Hệ thống F&B hàng đầu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần trở lại hoành tráng của The Phoenix mang đến một phong vị mới trong “hệ sinh thái” vốn dĩ đã đặc sắc của SASCO, góp phần tạo nên không gian ẩm thực tươi mới, rực rỡ tại sân bay. Bên cạnh The Phoenix, SASCO còn mang tới các nhà hàng nổi tiếng, được nhiều thực khách yêu thích và lựa chọn. Trong đó, Cuisine de Saigon nổi bật với concept ẩm thực nguyên bản Sài Gòn với món cơm tấm Sài Gòn, hủ tiếu sa tế, mì hoành thánh xá xíu… Nhà hàng Phố Chợ mang dáng dấp những ngôi chợ bình dị giữa phố phường, là nơi thích hợp để thưởng thức những món quà thuần Việt. +84 café thì tập trung vào đồ uống, giúp du khách bừng tỉnh năng lượng sau mỗi chuyến bay hoặc cung cấp chốn nghỉ chân nhẹ nhàng, tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi Fresh2Go nổi tiếng với các vật dụng và đồ ăn chế biến sẵn thiết thực, bài trí thông minh giúp khách hàng mua sắm nhanh chóng. Đồng thời, SASCO cũng được biết đến với vai trò sản xuất và cung ứng các suất ăn hàng không, được nhiều đối tác tin tưởng. Nhân dịp khai trương, ngày 21/11, nhà hàng The Phoenix tặng khách hàng các món nước thanh mát: Lava Tropical, Tropical Hawaiian, Blue Sky, Pink Sunshine; cùng nhiều ưu đãi: Mua 01 tặng 01 (mua bất kì món ăn tặng món nước Phoenix Special); Gift voucher 100.000 VNĐ áp dụng cho hoá đơn trị giá trên 500.000 VNĐ; Giảm 20% trên tổng giá trị hóa đơn khi khi khách hàng tải ứng dụng Sasco Plus trong 02 tuần từ ngày 21/11 - 4/12/2022.