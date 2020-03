24/12/2019

Dancefest - Dân Vũ Yes We Can - chuỗi chương trình MobiFone đồng hành cùng 32 điểm trường THPT tại khắp 12 tỉnh, thành ĐBSCL không chỉ mang đến những vũ điệu nóng bỏng, sôi động mà còn lan tỏa khát vọng khẳng định bản thân của giới trẻ.