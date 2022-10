Nhận ‘combo quà’ 1 triệu đồng, người dùng hào hứng mở tài khoản trực tuyến Agribank

Combo ưu đãi hấp dẫn

Là chủ cửa hàng hải sản, công việc bận bịu cả ngày nên chị Mai Trang (32 tuổi, Hải Phòng) chọn mở tài khoản trực tuyến Agribank E-Mobile Banking để tiết kiệm thời gian. Không chỉ đăng ký, kích hoạt tài khoản tại nhà nhanh chóng, chị Trang còn bất ngờ nhận được “quà” 1 triệu đồng. Chị Trang phấn khởi: “Nhờ mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking mà mình đã nhận được combo mã giảm tới 1 triệu đồng. Thao tác kích hoạt tài khoản trực tuyến khá đơn giản, nhanh, có thể sử dụng ngay các dịch vụ, thêm vào đó, ứng dụng còn được khuyến mại nên từ giờ mình sẽ giao dịch trên Agribank E-Mobile Banking nhiều hơn”.

Khách hàng hào hứng vì nhận được combo ưu đãi 1 triệu đồng trên Agribank E-Mobile Banking.

Khác với chị Trang, Tú An (25 tuổi, TP.HCM) mở tài khoản trực tuyến Agribank E-Mobile Banking để nhận lương ở công ty mới và may mắn trúng được combo 1 triệu đồng. An chia sẻ: “Lúc đầu mình nghĩ ứng dụng cũng chỉ để chuyển nhận tiền nhưng sau đó phát hiện ra rất nhiều tiện ích khác. Đặc biệt, nhờ có mã giảm giá mà mình tiết kiệm được khá nhiều khi quét VNPAY-QR mua sắm và đặt vé xem phim vào cuối tuần vừa rồi. Tính ra dịch vụ trên Agribank E-Mobile Banking vừa đa dạng, dễ dùng lại nhiều ưu đãi nên mình sẽ giới thiệu cho ba mẹ và bạn bè cùng sử dụng”.

Không chỉ mang lại may mắn cho chị Trang và An, hàng ngàn combo mã giảm giá 1 triệu đồng trong chương trình khuyến mại “Kích hoạt Agribank E-Mobile Banking - Nhận ngay quà 1 triệu” cũng đã được trao cho các khách hàng may mắn.

Nhiều quà tặng giá trị vẫn đang chờ đón các khách hàng mở tài khoản trực tuyến và phát sinh giao dịch trên Agribank E-Mobile Banking

Theo đó, từ nay đến 23/10 khách hàng vẫn có thể nhận được combo mã giảm giá 1 triệu đồng nếu thực hiện đăng ký, kích hoạt trực tuyến và phát sinh 1 giao dịch sớm nhất trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking mỗi tuần.

Combo ưu đãi 1 triệu nhận được sẽ bao gồm: Mã giảm giá 50%, tối đa 100.000 đồng khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn; mã giảm giá 50%, tối đa 50.000 đồng khi gọi taxi, mua sắm trực tuyến VnShop, đặt vé tàu, vé xe, vé xem phim, thanh toán VNPAY-QR; mã giảm giá 50%, tối đa 500.000 đồng khi đặt sân golf.

Ưu đãi áp dụng cho 1.500 khách hàng mỗi tuần mở mới tài khoản Agribank E-Mobile Banking sớm nhất và phát sinh một trong các giao dịch trên ứng dụng gồm: Nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua mã thẻ, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, đặt hoa, gọi taxi, đặt sân golf, giao hàng, mua sắm trực tuyến VnShop, thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền giao thông.

Đặc biệt, ngoài combo ưu đãi 1 triệu đồng, các khách hàng mở thành công tài khoản Agribank E-Mobile Banking đều nhận được 1 mã dự thưởng để có cơ hội trúng thưởng xe máy Honda Vision hoặc máy lọc nước Kangaroo trong chương trình quay số trúng thưởng hàng tuần.

“Tiện đủ đường” với Agribank E-Mobile Banking

Không chỉ tung ưu đãi hấp dẫn tiết kiệm chi phí, Agribank E-Mobile Banking còn mang tới cho người dùng nhiều tiện ích chất lượng.

Với Agribank E-Mobile Banking, mọi giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, nạp tiền giao thông… trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tiện ích QR Pay tích hợp trên ứng dụng giúp người dùng dễ dàng thanh toán VNPAY-QR mỗi khi đi mua sắm, ăn uống hoặc thanh toán các dịch vụ công, y tế, giáo dục... tại 200.000 điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Đa tiện ích, nhiều lựa chọn trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking

Ngoài ra, nếu có nhu cầu mua sắm đồ dùng, tiện ích gia đình, đồ mẹ và bé, thời trang…. người dùng có thể mua sắm trực tuyến VnShop. Trên Agribank E-Mobile Banking, tiện ích Giao hàng hỗ trợ người dùng lên đơn, đặt và gửi hàng nhanh chóng. Nếu cần di chuyển xa- gần, đừng ngại ngần Gọi taxi trên Agribank E-Mobile Banking để đi khắp nơi bạn muốn.

Hiện tại, Agribank E-Mobile Banking còn tích hợp nhiều tiện ích nâng cao như vé máy bay, vé tàu, vé xe, khách sạn giúp khách hàng chủ động đặt vé di chuyển, khách sạn ngay trên ứng dụng mà không phải xếp hàng chờ đợi, tự do lựa chọn chuyến đi, địa điểm, ghế ngồi, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

Ứng dụng cũng cung cấp nhiều tiện ích giải trí như đặt hoa, đặt vé xem phim, đặt sân golf… giúp khách hàng thuận tiện hơn khi vui chơi, giải trí.

Tải ứng dụng Agribank E-Mobile Banking trên App Store hoặc Google Play mở tài khoản trực tuyến để sở hữu giải thưởng giá trị. Tham khảo thêm thông tin chương trình khuyến mại tại: https://bit.ly/kichhoatAgribankEMobileBanking



Bích Đào