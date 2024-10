Ngày 19/10, LPBank V-League lăn bóng trở lại với 2 trận đá muộn của vòng 4, giữa Hà Nội FC vs CAHN và Thép Xanh Nam Định vs SLNA. Trong hai cặp đấu này, trận derby Hà Nội FC vs CAHN rất được chờ đợi.

Hiện tại, Hà Nội FC đang ở vị trí thứ 6 trên BXH (6 điểm), đứng ngay trên CAHN (4 điểm). Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn leo lên vị trí số 1 V-League (trong trường hợp có hiệu số phụ tốt hơn Thanh Hóa).

Ở chiều hướng ngược lại, nếu CAHN giành được 3 điểm, họ cải thiện đáng kể vị trí của mình trên BXH. Đây là mục mà HLV Polking và các học trò rất quyết tâm hoàn thành.

Tuấn Hải trở lại, cùng Hà Nội FC quyết đánh bại CAHN. Ảnh: S.N

Xét về lực lượng, hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh chất lượng. Ở trận này, vai trò của đội trưởng Văn Quyết bên phía Hà Nội FC rất quan trọng. Sau trận hòa Ấn Độ trên sân Thiên Trường hôm 12/10, Văn Quyết tuyên bố giã từ đội tuyển, nên anh có thể dồn hết sức lực cho đội bóng Thủ đô.

Ngoài Văn Quyết, những Thành Chung, Hùng Dũng, Tuấn Hải... cũng rất được kỳ vọng. Đặc biệt sự trở lại của chân sút Tuấn Hải có thể làm nên sự khác biệt trên hàng công Hà Nội FC. Do chấn thương, anh không thể thi đấu ở 3 vòng đầu tiên của V-League và vắng mặt ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, CAHN sở hữu dàn hảo thủ Quang Hải, Filip Nguyễn, Việt Anh, Thành Long… Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, phong độ của đội bóng ngành công an tại V-League không tốt khi có 1 thắng, 1 hòa, 1 thua.

Một trận đấu được dự đoán là không khoan nhượng bởi tính chất derby và mục tiêu vô địch V-League của cả hai đội. Sân Hàng Đẫy hứa hẹn đông khán giả ở màn đối đầu rất "nóng" này.

Ở cặp đấu còn lại, trên sân nhà, Thép Xanh Nam Định nếu chơi đúng sức có thể giành trọn 3 điểm khi tiếp đối thủ yếu SLNA.