Cuộc đối đầu Hải Phòng vs CAHN là một trong những trận đấu đáng được chờ đợi ở vòng 1 LPBank V-League 2024/25. Hải Phòng vẫn luôn chứng tỏ rất khó lường dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, trong khi CAHN tiếp tục có đầu tư mạnh về lực lượng với mục tiêu đòi ngôi vị số 1.

Chuẩn bị cho mùa giải năm nay, cựu vương V-League mua về những ngoại binh là Alan và Leo Artur từ Bình Định, Hugo Gomes và Vitao Nascimento từ Brazil. Đặc biệt, đội bóng ngành công an chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh - người được kỳ vọng thay Văn Hậu (đang điều trị chấn thương) ở vị trí hành lang trái.

CAHN sở hữu nhiều ngôi sao

Tính ra, đội bóng của HLV Polking có tới 11 tân binh ở mùa giải này. Ngoài những ngoại binh chất lượng, CAHN sở hữu dàn sao như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Trần Đình Trọng, Nguyễn Đình Bắc...

Trước thềm V-League 2024/25, CAHN có trận thắng 2-1 trước nhà vô địch Thái Lan Buriram tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2024. Đây là trận đấu mà các tân binh của đội bóng ngành công an thể hiện tốt.

Với một đội hình có chiều sâu nhất V-League ở thời điểm hiện tại, CAHN vẫn được dự báo không có chuyến làm khách dễ dàng trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Đội chủ nhà có một số những thay đổi so với mùa giải năm ngoái. HLV Chu Đình Nghiêm nói lời chia tay với ngoại binh kì cựu Joseph Mpande, Martin Lò và trung vệ Phạm Mạnh Hùng, chào sự trở lại quan trọng của trung vệ Bùi Tiến Dụng, ngoài ra còn có Nguyễn Thái Học, Nguyễn Duy Kiên, Ngô Xuân Bắc, Ngô Văn Tú, ngoại binh Paulo Pinto...

Hải Phòng không dễ bị bắt nạt

Dù lực lượng của Hải Phòng không có ngôi sao, nhưng đội bóng này luôn phát huy được hết sức mạnh, đặc biệt là thi đấu trên sân nhà. Trước CAHN vượt trội về mọi mặt, có thể thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng tới mục tiêu có 1 điểm.

Các cặp đấu còn lại đều được đánh giá là cân bằng, đó là Quảng Nam vs HAGL, SLNA vs SHB Đà Nẵng và TP.HCM vs Thể Công Viettel.