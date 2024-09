Các quyết định điều động, bổ nhiệm hai vị trí đứng đầu Văn phòng Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm được Bộ trưởng Đào Hồng Lan ký vào ngày 23/9.

Tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Tiến sĩ Trần Việt Nga. Bà Nga là kỹ sư công nghệ thực phẩm. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng từ ngày 23/9 (thời hạn 5 năm), bà được lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý, điều hành đơn vị sau khi PGS.TS Nguyễn Thanh Phong nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nga từng giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong gần 10 năm (từ tháng 11/2014), trước đó bà là Trưởng phòng Pháp chế và Hội nhập.

Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước. Cục An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng.

Cục An toàn thực phẩm hiện có 1 Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng gồm ông Nguyễn Hùng Long, ông Đỗ Hữu Tuấn và ông Chu Quốc Thịnh.

Tiến sĩ Trần Việt Nga nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Bộ Y tế

Tân Chánh Văn phòng Bộ Y tế là Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Hữu Thiển, Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế. Ông Thiển sẽ giữ chức vụ Chánh Văn phòng trong thời hạn 5 năm, từ ngày 23/9.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đoàn Hữu Thiển. Ảnh: Bộ Y tế

Trước đó, ngày 2/8, Bộ trưởng Y tế ký quyết định điều động Tiến sĩ Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bộ cũng phân công một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, quản lý điều hành Văn phòng Bộ trong thời gian chờ kiện toàn chức danh lãnh đạo đơn vị này.

Văn phòng Bộ Y tế là cơ quan tổng hợp thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Y tế tổng hợp, theo dõi và đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Bộ Y tế; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Văn phòng Bộ cũng quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Bộ Y tế và công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật. Văn phòng Bộ Y tế có con dấu và tài khoản riêng.

Hiện Văn phòng Bộ Y tế có 1 Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng.