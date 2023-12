{"article":{"id":"2225295","title":"Nhân vật bí ẩn trả 14,5 triệu USD cho bà Trương Mỹ Lan và thương vụ 396 tỷ đồng","description":"Greenhill Village là doanh nghiệp của ông Tạ Hùng Quốc Việt - chủ đầu tư dự án Greenhill Quy Nhơn. Công ty này gần đây bán cổ phần thu về gần 400 tỷ đồng sau khi ông Việt trả bị can Trương Mỹ Lan 14,5 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng).","contentObject":"<p><strong>Greenhill Village chuyển nhượng cổ phần, thu về gần 400 tỷ đồng</strong></p>

<p>Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 19/6, CTCP Đầu tư MST (MST) đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 198.283.300 cổ phần Greenhill Village (tỷ lệ 18%) từ ông Nguyễn Thế Hoàng (1975) với giá 10.000 đồng/cp.</p>

<p>Ông Nguyễn Thế Hoàng là người đại diện theo pháp luật CTCP Greenhill Village từ cuối năm 2022.</p>

<p>Trước đó, CTCP Greenhill Village do ông Tạ Hùng Quốc Việt làm đại diện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Greenhill Village được thành lập ngày 17/4/2018, có trụ sở tại Nhà vườn A13, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.</p>

<p>Ông Tạ Hùng Quốc Việt có hộ khẩu thường trú tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhilltahungquocviet-mttq-1156.gif?width=768&s=PgKhLz5yJJQZo4ebN67UoA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhilltahungquocviet-mttq-1156.gif?width=1024&s=ii1UxjOz2dMiX-NI-UYDXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhilltahungquocviet-mttq-1156.gif?width=0&s=TmANGNDDL_M8--iuwUD9JQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhilltahungquocviet-mttq-1156.gif?width=768&s=PgKhLz5yJJQZo4ebN67UoA\" alt=\"greenhilltahungquocviet mttq.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhilltahungquocviet-mttq-1156.gif?width=260&s=oIugJOqk3ReZJfNpMeDcsw\"></picture>

<figcaption><em>Ông Tạ Hùng Quốc Việt, chủ tịch Tập đoàn Greenhill Village (Greenhill Holdings) có hộ khẩu thường trú tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh.</em></figcaption>

</figure>

<p>Cùng ngày 19/6, CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2) cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng số cổ phần Greenhill Village bằng với số cổ phần MST nhận, với mức giá tương tự, cũng từ ông Nguyễn Thế Hoàng.</p>

<p>Như vậy, CTCP Greenhill Village đã bán 36% cổ phần cho MST và VC2, thu về tổng cộng hơn 396 tỷ đồng.</p>

<p>Số tiền này nhiều hơn 10% so với số tiền mà ông Tạ Hùng Quốc Việt đã trả lại cho bị can Trương Mỹ Lan trong khoảng 1 năm trước đó.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagekhoicong2023sep20-1157.gif?width=768&s=H9zWSopiIrsG2DH6pjhIJQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagekhoicong2023sep20-1157.gif?width=1024&s=X0GOQxGoo8vMahKVarva_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagekhoicong2023sep20-1157.gif?width=0&s=cRehSd7Bdy8ar-R4H4rbHw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagekhoicong2023sep20-1157.gif?width=768&s=H9zWSopiIrsG2DH6pjhIJQ\" alt=\"greenhillvillagekhoicong2023sep20.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagekhoicong2023sep20-1157.gif?width=260&s=FVufOi6Xp-HVE_mhLmWnrg\"></picture>

<figcaption>

<p><em>Tháng 9/2023 nhà thầu Vina2, Greenhill Village và MST khởi công khu nghĩ dưỡng Greenhill Village tại Quy Nhơn.</em> </p>

</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trụ sở tại Quận 1, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.</p>

<p>Danh sách tài sản kê biên, về tiền, có gần 590 tỷ đồng tiền mặt, hơn 14,99 triệu USD và rất nhiều cổ phần, bất động sản, xe, du thuyền… Trong số đó có khoản 14,5 triệu USD tiền mặt do <a href=\"https://vietnamnet.vn/truong-my-lan-tag18230051816341873.html\">bị can Trương Mỹ Lan</a> đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt.</p>

<p>Căn cứ lời khai, tài liệu liên quan, dữ liệu điện tử thu thập được, ngày 5/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do CTCP Greenhill Village làm chủ đầu tư.</p>

<p>Ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.</p>

<p>Bà Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của mình, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án.</p>

<p><strong>Greenhill Village và mối quan hệ Hà Nội, TP.HCM, Bình Định</strong></p>

<p>Tháng 9/2023 nhà thầu Vina2 phối hợp cùng chủ đầu tư Công ty TNHH Greenhill Village và đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần MST tổ chức Lễ khởi công khu nghĩ dưỡng Greenhill Village tại Quy Nhơn. </p>

<p>Công ty TNHH Greenhill Village là doanh nghiệp ban đầu được cấp phép thực hiện dự án Greenhill Village tại Quy Nhơn nhưng sau đó đổi sang CTCP Greenhill Village. Công ty TNHH Greenhill Village có trụ sở tại Phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong khi CTCP Greenhill Village có trụ sở tại Hà Nội.</p>

<p>Cả 2 doanh nghiệp này năm 2020 đều do ông Việt làm Giám đốc và là đại diện pháp luật.</p>

<p>Ông Việt cũng được biết đến là Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Greenhill Village - Quy Nhơn, thành lập 8/2018. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020-1158.gif?width=768&s=k28tLKiJRAUtY8xbJZfxXA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020-1158.gif?width=1024&s=qmGLQBLF93-d3cNjoUTY5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020-1158.gif?width=0&s=b5C2XEDr33vzeJJfI33IAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020-1158.gif?width=768&s=k28tLKiJRAUtY8xbJZfxXA\" alt=\"greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillbinhdinhquyetdinhduan2020-1158.gif?width=260&s=NN801dH_YrChocDzwOjrWg\"></picture>

<figcaption><em>Ông Tạ Hùng Quốc Việt làm Giám đốc và là đại diện pháp luật của cả Công ty TNHH GreenHill Village và CTCP GreenHill Village.</em></figcaption>

</figure>

<p>Dự án khu nghỉ dưỡng GreenHill Village được xây dựng trên khu đất bên sườn đồi đối diện biển Quy Nhơn với diện tích đất rộng 16,62 ha gồm 500 căn hộ du lịch, 145 căn biệt thự và 5 Bungalow đi kèm cùng các tiện ích. Đây là một dự án nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, dự kiến phục vụ hơn 2.000 khách/ngày. Tháng 9/2022, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó tổng vốn đầu tư tăng gấp 10 lần từ 230 tỷ đồng lên gần 2.596 tỷ đồng.</p>

<p>Hồi tháng 11/2021 CTCP Geenhill Village cũng từng đề nghị tỉnh Bình Định cho đầu tư Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại (TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước).</p>

<p>Ngoài ra, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn đứng tên một số doanh nghiệp bao gồm: CTCP Tập đoàn Greenhill (Greenhill Holdings), Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đất Việt, CTCP Tập đoàn Đầu tư trí tuệ Nhân tạo – Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Đại học Quy Nhơn (AIQ), CTCP Kho cảng xăng dầu Việt Nam…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagephoicanh-1159.gif?width=768&s=pd8j0VbwWsOFXn8kWiRv_g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagephoicanh-1159.gif?width=1024&s=ebVN8qcZuIbDjlj2XtB9Fg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagephoicanh-1159.gif?width=0&s=VFYDzw7iCKGQ6PlPCGXsrg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagephoicanh-1159.gif?width=768&s=pd8j0VbwWsOFXn8kWiRv_g\" alt=\"greenhillvillagephoicanh.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/greenhillvillagephoicanh-1159.gif?width=260&s=hVpXfN-nx_D3hS7LlGcP4Q\"></picture>

<figcaption><em>Phối cảnh dự án Greenhill Quy Nhơn.</em></figcaption>

</figure>

<p>Trước khi nhận số tiền 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) từ Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn, CTCP Greenhill Village đã huy động thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 383 tỷ đồng. </p>

<p>Cụ thể, ngày 24/5/2021 phát hành lô trái phiếu 180 tỷ đồng, đáo hạn vào 24/11/2022, lãi suất 11%/năm và được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai tại Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.</p>

<p>Ngày 24/1/2022 Greenhill tiếp tục phát hành lô trái phiếu GHVCH2224001 trị giá 203,5 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đáo hạn vào 24/1/2024.</p>

<p>Tuy nhiên, các lô trái phiếu này sau đó không còn thấy trên HNX.</p>

