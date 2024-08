Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (30/8) đang điều tra vụ nổ súng ở phường Hóa An, TP Biên Hòa (gần chợ Hóa An) khiến đôi vợ chồng bị thương nặng.

Khu vực chợ cá Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa). Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nhóm 3 người đến khu vực chợ cá Hóa An thì xảy ra mâu thuẫn với Toàn là nhân viên bốc xếp tại đây.

Nhóm người đã dùng dao đuổi đánh Toàn. Lúc này, nhiều người phát hiện nên đã can ngăn.

Một lúc sau, Toàn quay trở lại mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhóm người tấn công mình tại một quán cà phê gần chợ, Toàn đã rút súng bắn vào ông M.V.A. và bà Đ.T.T. (vợ ông A.), khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ súng và vỏ đạn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.